„Bierkarussell“ und Sparclub spenden an die Tafel

Von: Hans-Jörg Meckes

Oliver König und Anna König (r.) vom „Bierkarussell“ übergaben der Tafel-Vorsitzenden Monika Knoepfle eine Spende von 500 Euro für Menschen, die in Not geraten sind. © Hans-Jörg Meckes

Das „Bierkarussell“ und der Sparclub in Heiligenhafen spenden 500 Euro an die Tafel. Die Tafel-Vorsitzende Monika Knoepfle freute sich riesig darüber, dass an die Bedürftigen gedacht wird.

Heiligenhafen – Die Vorsitzende der Heiligenhafener Tafel, Monika Knoepfle, kann sich freuen. Kurz vor dem Jahreswechsel unterstützen Oliver und Anna König vom „Bierkarussell“ sowie die Teilnehmer der Sparclub-Essen die Einrichtung mit einer Spende von 500 Euro.

Der Großteil des Geldes kommt von den Sparclub-Essen, die in der Kneipe regelmäßig stattfinden. „Wer an einem Essen nicht teilnimmt, der zahlt pro Woche einen Euro Strafgeld“, sagt Oliver König. Natürlich haben die Sparer am Ende noch etwas Geld obendrauf gelegt. Auch er und seine Frau Anna König haben als Inhaber des „Bierkarussells“ den Betrag noch auf insgesamt 500 Euro aufgerundet.

„Wir freuen uns riesig, es ist toll, zu sehen, wer alles an uns denkt“, sagt Knoepfle und erklärt, dass die Tafel in diesem Jahr nur durch solche Spenden aufrechterhalten werden konnte.

Tafel stand 2022 kurz vor dem Kollaps

Besonders seit der Corona-Pandemie muss die Tafel eine harte Zeit durchmachen. „Wir haben erst gedacht, durch die Pandemie wachsen wir zusammen, aber es kam anders.“ Zwei Jahre später brach der russische Angriffskrieg in der Ukraine aus, und die habe wieder gedacht, dass es mehr Bewusstsein für den Zusammenhalt gebe. Doch in der Folge hat sich die Zahl der Tafel-Kunden noch weiter erhöht, und die nötigen Spenden blieben lange aus, sodass Knoepfle Ende April einen Hilferuf startete und auf die missliche Lage aufmerksam machte. In der zweiten Jahreshälfte gab es mehr Bewusstsein und mehr Spenden kamen auf.