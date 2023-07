Am Sonnabend gibt es den „Basar für den guten Zweck“ im Pavillon

Von: Hans-Jörg Meckes

Andrea Metschies (v.l.), Astrid Heide und Sofia Retterath wollen am 22. Juli mit ihrem „Basar für den guten Zweck“ und ihren genähten Herzkissen Spenden für den ASB-Wünschewagen und den Hospizverein Wagrien-Fehmarn sammeln. © Hans-Jörg Meckes

Im Pavillon am Binnensee gibt es in Heiligenhafen am Sonnabend den „Basar für den guten Zweck“. Der Erlös darauf geht an den Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn und an den ASB-Wünschewagen.

Heiligenhafen – Wenn plötzlich die Diagnose Krebs vor der Tür steht und mit einem Wimpernschlag das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird, dann tut es gut, sich in dieser Zeit nicht allein zu fühlen. Die Gruppe Mützen-Herz ist ein Zusammenschluss von 24 Frauen, die ehrenamtlich Herzkissen, Portkissen und Mützen nähen, um erkrankte Menschen zu unterstützen. Am kommenden Sonnabend (22. Juli) organisieren sie im Pavillon am Binnensee von 10 bis 17 Uhr einen „Basar für den guten Zweck“, dessen Erlös an den ASB-Wünschewagen sowie den Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn geht.

Der Basar ist ab 10 Uhr geöffnet. Die Gruppe Mützen-Herz bietet Gesticktes, Genähtes und Gebasteltes an. Auch sind die Acrylbilder von Andrea Metschies im Pavillon zu sehen, die der Gruppe angehört.

Ab 14 Uhr sind der Wünschewagen Schleswig-Holstein und die Vorsitzende des Fördervereins Hospiz Wagrien-Fehmarn, Beate Rinck, vor Ort“, kündigt Organisatorin Astrid Heide an. Der Förderverein plant, zukünftig in Oldenburg ein Hospiz für die Region zu gründen und benötigt dafür Spenden. Darüber wird Rinck auch auf dem Basar informieren. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, und es werden Aktionen wie „Kinderschminken mit Tina“ und „Button herstellen mit Yvonne“ angeboten.

Heide erwähnt, dass es Mützen-Herz mittlerweile seit dreieinhalb Jahren gibt. „Wir wurden damals durch einen Aufruf in der HP gegründet.“ Bis heute sind die 24 Näherinnen als Gruppe und nicht als Verein aktiv. Besonders intensiv wirken zwölf Frauen beim Nähen mit. „Wir versorgen nicht nur Patienten zu Hause, sondern auch onkologische Tageskliniken und andere Einrichtungen“, erzählt Heide, die als Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst in Eutin arbeitet. Anfragen für die genähten Herzkissen kommen aus ganz Deutschland, selbst in die Schweiz und nach Italien wurden sie schon verschickt. „Wir bekommen gute Rückmeldungen, das ist dann auch die Motivation, weiterzumachen“, sagt Andrea Metschies. Die Anfragen seien einerseits schön, „aber man sieht auch, wie viele Menschen an Krebs erkrankt sind“, so Heide.

Sehr erfolgreich lief im vergangenen Jahr die Oldenburger „Hospiz-Glucke“, deren Erlös rund 23000 Euro für den Hospizverein einbrachte.

Die Gruppe Mützen-Herz ist online auf mützen-herz.de und in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram unter dem Suchbegriff „Mützen-Herz“ zu finden.