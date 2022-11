Innenstadt als langfristiges Projekt

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Die Strandkörbe auf dem Heiligenhafener Marktplatz erfreuten sich von Mai bis in den sonnigen Spätherbst hinein großer Beliebtheit. Die Aktion hat sogar einen Preis für innovative Lösungsansätze gewonnen. © Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafens Stadtentwicklungsausschuss ist mit der Arbeit von Innenstadt-Kümmerin Kirsten von Ludowig zufrieden und möchte sie auch nach Ablauf der Förderperiode in der Warderstadt halten.

Heiligenhafen – Seit etwas mehr als einem Jahr ist Kirsten von Ludowig als Kümmerin beziehungsweise Netzwerkerin für Heiligenhafens Innenstadt angestellt. Im Stadtentwicklungsausschuss am Montagabend stellte sie ihre Arbeit der vergangenen 13 Monate vor. Ihre Stelle, die zu 75 Prozent vom Land gefördert wird, ist bis zum 31. Oktober kommenden Jahres befristet, doch schon jetzt wurde deutlich, dass die Ausschussmitglieder sehr daran interessiert sind, den Posten dauerhaft zu erhalten. „Es macht keinen Sinn, das Experiment nach 24 Monaten abzubrechen. Es wird mehr Zeit brauchen, dauerhaft eine lebendige Innenstadt zu etablieren“, stellte die Ausschussvorsitzende Monika Rübenkamp (SPD) fest.

Kirsten von Ludowig berichtete von ihren ersten Schritten, dem Ankommen in Heiligenhafen und der späteren Gründung einer Lenkungsgruppe, die über den Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Fördermittel des Programms „Frische Brise Innenstadt“ bestimmt. „Wir treffen alle Entscheidungen zusammen als Team“, so von Ludowig, die mit Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Einzelhandel oder Handwerk eng zusammenarbeitet.

Marktplatz: Beach-Club hat Preis gewonnen

Eine Idee, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und besonders in den sozialen Medien munter diskutiert wurde, war der Beach-Club auf dem Marktplatz. „Die aufgestellten Strandkörbe waren fast durchgängig besetzt“, so die Innenstadt-Kümmerin. Zudem hätte der Bauhof den Sand täglich gereinigt, was die Besucher zu schätzen wussten. „Was mich besonders freut, ist, dass das Projekt vom Forum Stadt & Land SH mit dem ‚Best Practice Award‘ ausgezeichnet wurde. Unser Beach-Club wird auch auf deren Homepage unter der Rubrik ‚Gute Beispiele und Lösungsansätze‘ aufgeführt“, berichtete Kirsten von Ludowig. Man wolle in der Lenkungsgruppe auch 2023 an dem Konzept festhalten, eventuell werde es aber die eine oder andere Veränderung geben. Der Wiederaufbau auf dem Marktplatz ist für Mai geplant. Neben der neuen Veranstaltungsreihe „Abends in der Altstadt“ und dem großen Eingangstor in der Brückstraße, das auf die Angebotsvielfalt des Zentrums hinweisen soll, hat sich die Innenstadtmanagerin auch für Blumenampeln auf dem Markt eingesetzt.

Fehlvermietung statt Leerstandsproblem

Aber auch das Thema Leerstände stand auf der Agenda der 50-Jährigen. „Ein großes Leerstandsproblem, wie es andere Städte haben, hat Heiligenhafen nicht. Eher liegen Fehlvermietungen an Büros in bester Lage vor, wenn man rein die Besucherfrequenzen betrachtet“, erklärte die gelernte Bankkauffrau und Juristin, die selbst aus der Immobilienbranche kommt. Hier wolle sie das Gespräch mit Immobilieneigentümern und Vermietern suchen.

Ein großes Leerstandsproblem, wie es andere Städte haben, hat Heiligenhafen nicht. Eher liegen Fehlvermietungen an Büros in bester Lage vor, wenn man rein die Besucherfrequenzen betrachtet.

Apropos Gespräche: Von diesen hat es in der Vergangenheit einige gegeben. Neben Workshops mit Vertretern der Heiligenhafener Gastronomie gab es auch Treffen mit Gewerbetreibenden. „Hier habe ich erfahren, wo der Schuh drückt und welche Wünsche es gibt.“ So konnte beispielsweise schon umgesetzt werden, dass die Betriebsferien von Restaurants zukünftig auf der Internetseite des Tourismus-Service Heiligenhafen zu finden sind.

Ebenfalls hat sich die Lenkungsgruppe um das Thema Wochenmarkt gekümmert und eine Broschüre auf den Weg gebracht, die in einer Auflage von 3000 Stück erschienen ist. Im kommenden Jahr soll bereits eine neue Auflage in den Druck gehen. Außerdem sind 2023 Aktionen wie Live-Cooking-Events auf dem Markt vorgesehen.

Das alles hat bislang natürlich Geld gekostet. 65000 Euro standen für kurzfristige Maßnahmen zur Verfügung, 42900 Euro wurden schon ausgegeben. 22100 Euro sind noch übrig, was aber nicht ausreichen werde, um weitere Aktionen anzuschieben, so Kirsten von Ludowig. Deshalb werden in den Haushalt 2023 insgesamt 55000 Euro für Maßnahmen in der Innenstadt eingeplant. Für die Erstellung eines Kultur- und Marketingkonzeptes stehen vom Land separat 20000 Euro zur Verfügung.

Sowohl von den Ausschussmitgliedern als auch von den Zuhörern, die im Anschluss Fragen stellen durften, gab es ausnahmslos positives Feedback für die Arbeit der Innenstadt-Kümmerin. „Es tut sich endlich was, deshalb sollte man den eingeschlagenen Weg weiter gehen“, fasste Niko Rickert (Liberale BisS-Fraktion) zusammen.