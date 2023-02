Auch Polizisten sind verletzlich

Von: Nicola Krüger

Julian M. erhält von Andreas Breitner einen Gutschein für einen Kur- und Betreuungsaufenthalt in Oberbayern. © Nicola Krüger

Der Heiligenhafener Polizist Julian M. erhält einen Gutschein für einen Kuraufenthalt in Oberbayern, nachdem er im Dienst tätlich angegriffen wurde.

Heiligenhafen – Die Meldungen über Angriffe auf Polizei und Rettungsdienste in der Silvesternacht klingen noch immer nach. Nicht nur in Großstädten ist die zunehmende Gewalt gegen Freund und Helfer Alltag, auch in Heiligenhafen ereignete sich kürzlich ein Vorfall. Der Polizist Julian M. leistete in den frühen Abendstunden des 30. Oktober 2022 Dienst als die Meldung über eine abgängige Person eintraf. Der Gesuchte war im Ameos Klinikum in der geschlossenen Abteilung untergebracht, verließ aber das Klinikgelände in der Friedrich-Ebert-Straße. Zuvor hatte er dort Mitarbeiter angegriffen und stand unter Verdacht, ein Feuer gelegt zu haben.

Insgesamt waren fünf Polizeibeamte an der Suche beteiligt. Als Julian M. und einer seiner Kollegen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung den Mann Bier trinkend in der Bergstraße antreffen konnte, zeigte dieser sich uneinsichtig. Er wollte erst sein Getränk austrinken. Nachdem Julian M. ihn freundlich gebeten hatte, mitzukommen, kam es zu einem Handgemenge. In dessen Folge riss der abgängige Patient dem Polizisten die Dienstweste vom Körper. „Da gehört schon einiges zu“, so M. Und weiter: „Er ist ruckartig aufgesprungen und ging mit der Faust auf mich los. Dem Schlag konnte ich noch ausweichen. Er packte mich dann am Hals und riss die Schutzweste runter“, so der 36-Jährige. Sein Kollege brachte den Mann daraufhin zu Boden.

Julian M. bemerkte noch während seines Dienstes, dass seine Hand verletzt war. Ein Besuch bei einem Arzt brachte dann Gewissheit: In dem Gerangel hatte der Polizist sich wahrscheinlich so die Hand verdreht, dass ein Bänderriss die Folge war. Daraufhin war er fünf Wochen dienstunfähig. Er könne zwar wieder seinen Dienst leisten, leide aber immer noch bei bestimmten Tätigkeiten unter Schmerzen, sagt er. Am vergangenen Freitag erhielt der Beamte aus den Händen von Andreas Breitner für sich und seine Familie einen Kur- und Betreuungsaufenthalt im April in Oberbayern. „Wir wollten mit der Familie schon immer mal in die Berge. Bisher haben wir es aber nur in die Sonne geschafft. Das wird für die Kinder ein großes Abenteuer“, freut sich M. über die Unterstützung.

Verein unterstützt Polizisten

Möglich gemacht hat das der Verein Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not (Hupf). Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Einrichtung, die seit dem Jahr 2001 im Dienst schwer verletzte oder gar getötete Polizeibeamte beziehungsweise deren Angehörige und Familien mit einer Zuwendung, die den speziellen Verhältnissen angemessen ist, unter die Arme greifen.

Der Hilfs- und Unterstützungsfonds der Polizei habe seit Bestehen in über 250 Fällen bei Polizeibeamten in Schleswig-Holstein Unterstützung geleistet. Dabei wurden Zuwendungen in Höhe von circa 260.000 Euro finanziert.

Der Vorsitzende des Hilfs- und Unterstützungsfonds der Polizei, Andreas Breitner: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Unterstützung weder eine Verarbeitung der Erlebnisse noch eine Wiedergutmachung darstellen kann. Sie ist aber ein Zeichen gesellschaftlicher Solidarität.“

Gewalt gegen Polizeibeamte

Die Anzahl an Widerstandshandlungen würde zwar stagnieren, die Qualität habe sich aber verändert. In der Vergangenheit habe es in der Vielzahl bei Großeinsätzen verletzte Polizisten gegeben, heutzutage seien die Angriffe gewalttätiger und kämen auch bei kleinen und Routineeinsätzen vor, so Breitner.

„Ich bin kein Einzelfall, es kommt häufig zu Angriffen gegen uns – verbal oder tätlich. Viel zu oft. Mit unserem Bezug zu Ameos ist hier viel Potenzial“, bestätigt Julian M. Auch die Folgen für sich und seine Kollegen sollten nicht unterschätzt werden, so Breitner. Gerade bei seinem ersten Einsatz nach der Tat habe ihn das noch begleitet, berichtet M. „Das ist natürlich noch so in einem drin, aber man wird es langsam los. Sollte das einen Betroffenen weiter beschäftigen und sich auf die Arbeit auswirken, dann sollte man sich auch weitere Hilfe suchen“, rät Julian M.

Wurden im Jahr 2018 1307 Taten registriert, waren es 2019 1180, 2020 1170 und 2021 1234. Die Zahl der verletzten Beamten ist dabei aber kontinuierlich angestiegen: von 306 im Jahr 2018, 386 in 2019, 438 in 2020 auf 478 in 2021. Demnach kam es im Jahr 2021 durchschnittlich jeden Tag in Schleswig-Holstein zu mehr als drei Übergriffen.

Hilfsfonds arbeitet ehrenamtlich

Der Hilfsfonds arbeitet rein ehrenamtlich. Vorstandsmitglieder sind neben dem Vorsitzenden Breitner, Minister a.D. Dr. Bernd Buchholz, Jörg Hansen, Uwe Müller, früherer Polizeidirektor im Landespolizeiamt und Karl-Hermann Rehr, Landesgeschäftsführer der GdP Schleswig-Holstein a.D.

Der Hilfsfonds verfügt ausschließlich über Spenden von Bürgern, die sich der Arbeit der Polizei verpflichtet fühlen, sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängte Bußgelder.

Weitere Informationen, auch über den Unterstützerfonds, gibt es online auf hupf-sh.de.