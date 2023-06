Apotheken protestieren erneut gegen Sparpolitik

Von: Hans-Jörg Meckes

Im Schaufenster der Stadt-Apotheke im Thulboden in Heiligenhafen wird derzeit mit Plakaten auf die Unzufriedenheit mit der Regierung aufmerksam gemacht. © Hans-Jörg Meckes

In Heiligenhafen bleiben die Anker Apotheke und die Stadt-Apotheke heute geschlossen. Sie protestieren damit gegen die Sparpolitik der Bundesregierung.

Heiligenhafen – In den Schaufenstern der Apotheken sind seit geraumer Zeit auffällige Plakate zu sehen. „Wir hängen uns rein. Die Regierung lässt uns hängen“ und „Keine Medikamente, miese Bezahlung, noch sind wir da – noch“ ist darauf zu lesen. Unmut macht sich in der Branche breit. Die Stadt-Apotheke und die Anker Apotheke in Heiligenhafen bleiben am heutigen Mittwoch deshalb geschlossen. Die beiden Arzneimittelausgaben von Inhaber Hubertus Herrmuth beteiligen sich an einem bundesweiten Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Konkret gehe es Herrmuth und seinen Angestellten aus der Anker Apotheke und der Stadt-Apotheke um die überbordende Bürokratisierung, eine mangelnde Honorierung und „die daraus folgende Gefährdung der Versorgung mit Arzneimitteln“. Herrmuth betont, die Folge der Unterfinanzierung im System sei ein akuter Personalmangel. „Alle Apotheken suchen Mitarbeiter.“ Das Problem sei jedoch, dass es für die Aufgaben, die zu tun seien, eine zu geringe Bezahlung gebe.

Noch gibt es vier Apotheke in Heiligenhafen

Zwar gebe es in Heiligenhafen insgesamt noch vier Apotheken, aber die werden mit Herrmuth und Martina Laudien, die die Warder-Apotheke und die Sund-Apotheke betreibt, nur von zwei Inhabern geführt. „Wenn einer weggeht, sind wir nur noch bei einem Betreiber“, macht Herrmuth deutlich.

Anja Gabriel ist Filialleiterin der Stadt-Apotheke und betont, dass ihre Filiale zusammen mit der Anker Apotheke dieses Jahr 32 Notdienste verrichtet. Auch diese Arbeitsbedingungen würden dem geringen Verdienst nicht gerecht. „Wir haben auch nur knapp Medikamente verfügbar“, vor allem bei Antibiotika sei die Lage nach wie vor katastrophal, so die Filialleiterin.

Protest gegen die derzeitigen Arbeitsbedingungen: Die Mitarbeiterinnen der Stadt-Apotheke in Heiligenhafen und Inhaber Hubertus Herrmuth wollen heute auf ihre Lage aufmerksam machen. © Hans-Jörg Meckes

Bereits im Oktober letzten Jahres hatte Hubertus Herrmuth mit seinen beiden Apotheken protestiert, als der Bundestag ein neues Spargesetz von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach verabschiedete (wir berichteten). Weil es bei den gesetzlichen Krankenkassen ein großes finanzielles Defizit gibt, wurde der Kassenabschlag von 1,77 Euro um 23 Cent auf zwei Euro erhöht – mit erheblichen finanziellen Einbußen für die Apotheken. Das Gesetz trat am 1. Februar dieses Jahres in Kraft. „Die Kürzung von Lauterbach im Februar hat uns weiter zugesetzt, wir verdienen zurzeit nichts“, sagt Anja Gabriel.

Der bisherige Protest im letzten Oktober sei von seinen Stammkunden überwiegend positiv aufgenommen worden, so Herrmuth. „Schwieriger ist es bei den Urlaubern, denn die erwarten einen gewissen Service. Darauf kann ich aber keine Rücksicht nehmen.“ Der Apotheker betont, dass heute die Apotheken, die Notdienst haben (Burg-Apotheke auf Fehmarn), nach wie vor geöffnet seien.

Die von Inhaberin Martina Laudien geführten Arzneiausgaben Warder-Apotheke und Sund-Apotheke sollen heute ebenfalls geöffnet sein, sagte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. Deren Personal stehe allerdings auch hinter dem Anliegen des Protestes.