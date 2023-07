493 Teilnehmer beim Mitternachtslauf am Start

Von: Peter Foth, Hans-Jörg Meckes

Mit Spannung erwarteten die Läufer den Start zum 32. Mitternachtslauf in Heiligenhafen. © Peter Foth

Der 32. Mitternachtslauf konnte am Freitag unter idealen Wetterbedingungen stattfinden. Dieses Jahr gewannen den Lauf neue Gesichter.

Heiligenhafen – „Wir hatten weit über 500 Anmeldungen, letztlich kamen insgesamt an den vier Läufen 493 Teilnehmer ins Ziel“, blickt Peter Fiedler vom Organisationsteam des Mitternachtslaufs auf Freitagabend zurück. Nach der Neuauflage des Mitternachtslaufes, der aufgrund von Corona drei Jahre pausiert hatte, sind Gesamtleiter Thomas Wende und sein Organisationsteam mit dieser Teilnehmeranzahl zufrieden, wenngleich sie sich eine größere Läuferanzahl erhofft hatten.

Der Wettergott war auch auf ihrer Seite, von dem Regen der vergangenen Woche blieben die Läufer den ganzen Abend verschont. „Es herrschten ideale Wetterbedingungen für die Teilnehmer“, sagte Fiedler.

Die positiven Rückmeldungen der Läufer am Abend hätten wieder einmal bestätigt, dass die Organisation des Mitternachtslaufes hervorragende Arbeit geleistet habe. Das sei für das Organisationsteam Motivation, den Mitternachtslauf auch im nächsten Jahr wieder zu organisieren. „Nicht nur für den überregionalen Sport ist dieses Event ein großer Reiz, auch für Heiligenhafen und seine Sommergäste ist es eine hervorragende touristische Werbung“, sind Thomas Wende und Peter Fiedler überzeugt.

Mirco Carstens ist strahlender Sieger

Rekordzahlen von bis zu 1000 Teilnehmern konnte der Mitternachtslauf in den Jahren vor der Corona-Pandemie verbuchen. In diesem Jahr fehlte allerdings das Urgestein des Mitternachtslaufes, Dennis Mehlfeld vom Lübecker SC, der noch 2019 an den Start ging und den Lauf gewann.

Strahlende Sieger: Mit der Startnummer 39 gewinnt Mirco Carstens (l.) vom Bramstedter TS, zweiter Sieger wurde Marvin Halley vom LTV Kiel-Ost. Bei den Frauen siegte Fenna Fröhlich vom LAC Lübeck. © Peter Foth

In einer Zeit von 35 Minuten und neun Sekunden konnte Mirco Carstens vom Bramstedter TS den diesjährigen Mitternachtslauf als Sieger für sich entscheiden. Bei den Frauen siegte Fenna Fröhlich vom LAC Lübeck in einer Zeit von 36 Minuten und 46 Sekunden. Über den zweiten Platz bei den Herren konnte sich Marvin Halley von LTV Kiel-Ost mit einer Zeit von 35 Minuten und 54 Sekunden freuen.

Ältester Teilnehmer im Feld der Läufer, die die Zehn-Kilometer-Strecke bewältigten, war Siegfried Kretschmann aus Großenbrode. Die Altersgrenze konnte Jutta Gebhardt aus Heiligenhafen mit einem Alter von 82 Jahren noch toppen. Der Teilnehmer mit dem längsten Anreiseweg war Holger Keilholz aus Hyggen in Norwegen. Aus Inzell in Bayern kamen Alexander Bärtl und Svenja Osenberg.

Ein starkes Team war auch die Mannschaft aus dem Heiligenhafener Rathaus, die im Staffellauf punkten konnten.

An der Strecke säumten viele Heiligenhafener die Mitternachtsläufe und feuerten die Läufer lautstark an. Für den richtigen Sound auf dem Sportplatz sorgte DJ Florian Kinnert. Kostenlose Getränke und vitaminreiche Nahrung standen für die Sportler ebenfalls zur Verfügung.