Fehlende Azubis: Heiligenhafens Betriebe gehen in die Offensive

Von: Peter Foth

Kai Samsing (l.) und Service-Techniker David Beschorner bei Wartungsarbeiten an einer Gasbrennwerttherme. © Foth

Das lange Warten auf den Handwerker oder den Servicetechniker – wer kennt das nicht? Ein Grund dafür ist das Fehlen von Fachkräften. Um hier Abhilfe zu schaffen, setzen die Mitglieder der Bezirkshandwerkerschaft jetzt auf Eigeninitiative. „In unseren Handwerksbetrieben sind noch viele Lehrstellen frei“, sagt der Vorsitzende der Bezirkshandwerkerschaft Heiligenhafen, Kai Samsing. Auch ausgebildete Fachkräfte würden aktuell händeringend gesucht werden.

Heiligenhafen – Jetzt haben die Handwerksmeister die Initiative ergriffen und wollen im Rahmen eines Workshops in der Warderschule den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das einheimische Handwerk und in die Ausbildungsmöglichkeiten in den Handwerksbetrieben geben. „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Jugendlichen die Vorteile einer Ausbildung im Handwerk zu vermitteln“, sagt Kai Samsing, der ergänzt: „Auch heute gilt: Handwerk hat goldenen Boden.“ Dieses Sprichwort drücke auch aus, dass sich im Handwerk gutes Geld verdienen lasse.

An einem Termin für den Workshop in der Warderschule wird aktuell gearbeitet. „Breite Unterstützung kam schon von der Schulleitung der Warderschule, wo wir vorgesprochen haben. Wir wollen diese Chance nutzen, um Lehrlinge für unsere Unternehmen zu finden und unsere Berufsbilder, die sich in den Jahren zum Teil sehr verändert haben, darzustellen.“

Jede Firma soll am ersten Tag die Gelegenheit bekommen, an einem kleinen Stand direkt mit den Schülern in Kontakt zu treten und den Betrieb und den Ausbildungsberuf detailliert vorzustellen. Es können sich Firmen auch zusammen präsentieren. Dafür stehen die Flächen der Aula beziehungsweise der Pausenräume zur Verfügung.

Der zweite Tag soll dann den interessierten Schülern die Möglichkeit bieten, direkte Einblicke zu erhalten – entweder in der Schule oder in den Betrieben. Kai Samsing hofft, dass viele seiner Berufskollegen mitmachen werden, denn Lehrlinge müssen umworben werden. „Hier bietet sich eine gute Möglichkeit, um Nachwuchs zu bekommen, der dringend gebraucht wird.“ Übrigens: Diese Art von Veranstaltung ist nicht neu und hat in benachbarten Gemeinden bereits erstaunliche Erfolge erzielt, berichtet der Vorsitzende der Bezirkshandwerkerschaft. „Wir sollten dieses Projekt als große Chance für unsere Betriebe sehen. Teilnehmen sollen nur Betriebe aus Heiligenhafen und der unmittelbaren Umgebung – also sehr regional gehalten“, unterstreicht Samsing.