Neue Hafenterrasse in Heiligenhafen ist fertig

Von: Peter Foth

Barrierefrei führt die neue Brücke bis auf den Molenkopf. Rechts haben kleine Fischerboote ihren Liegeplatz. © Peter Foth

In Heiligenhafen wird die neue Hafenterrasse in dieser Woche fertig. Der alte Stichweg auf der Südmole der Marina wurde um sieben Meter verlängert und am Ende eine Plattform errichtet.

Heiligenhafen – Mit dem Museumssteg hatte der Kommunalhafen in Heiligenhafen schon in den letzten Jahren an Attraktivität gewonnen. Jetzt ist mit der neuen „Hafenterrasse“ noch eine weitere Touristenattraktion dazugekommen.

Wie der Geschäftsführer der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB), Joachim Gabriel, gegenüber der HP sagte, konnte das Projekt „Hafenterrassen“ im letzten Jahr aufgrund der enormen Baukostensteigerungen mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln nicht wie geplant zum Abschluss gebracht werden. Im Haushalt 2023 habe man daher für den Abschluss des Vorhabens entsprechende Mittel in Höhe von 50.000 Euro dafür eingeplant. Aktuell wurde der alte Stichweg auf der Südmole der Marina um knapp sieben Meter verlängert und im Anschluss eine Plattform mit einer Größe von sechs mal neun Metern errichtet. Die Plattform erhält auf drei Seiten eine Handlaufbeleuchtung, wie sie auch die Seebrücke hat.

Auf der Plattform werden drei Bänke in der bekannten Ausführung und Abfallbehälter installiert. Heiligenhafen erhält damit eine weitere attraktive Möglichkeit zum Verweilen. Besucher haben jetzt die Möglichkeit, auf einem barrierefreien Steg bis an die Spitze der Mole zu kommen. Von dort hat man einen einmaligen Blick auf das Geschehen im Hafen und kann das „Hafenkino“ in vollen Zügen genießen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in dieser Woche abgeschlossen sein.