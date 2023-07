Kein Feuerwerk mehr zu den Hafenfesttagen

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Die Hafenfesttage in Heiligenhafen sind wieder äußerst facettenreich. Eine neue Eventfläche entsteht am Kapitän-Willi-Freter-Platz. © Maren Weilandt

Bei den 46. Hafenfesttagen in Heiligenhafen gibt es einige Neuerungen. Eine ist der Wegfall des traditionellen Feuerwerks.

Heiligenhafen – Vom 14. bis 23. Juli steht Heiligenhafen wieder ganz im Zeichen seines Hafens und lässt die maritimen Partyherzen höherschlagen. Vom Museumssteg bis hin zum Kapitän-Willi-Freter-Platz und der Autokrafthalle können sich Tausende Besucher auf ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Gänsehautmomenten freuen.

„Die Hafenfesttage sind für unsere schöne Stadt am Meer ein ganz besonderes Fest. Neben den vielen Attraktionen ist vor allem unser Hafen das Tor zur Welt und steht damit auch für die Offenheit und Toleranz der Heiligenhafener. Er ist Teil unserer Identität. Wir freuen uns auf zehn unbeschwerte Tage, wunderbare Erlebnisse und glückliche Gäste“, erklärt Heiligenhafens Veranstaltungsleiter Jens Ruchay vom Tourismus-Service der Warderstadt.

Neue Eventfläche am Kapitän-Willi-Freter-Platz

Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren Neuerungen umgesetzt und die 46. Hafenfesttage neu aufgelegt. Mit „Willis Festplatz“ am Kapitän-Willi-Freter-Platz entsteht eine neue Eventfläche für Abenteurer mit Live-Musik. Eine lässige Kunsthandwerkermeile in maritimer Atmosphäre entlang der Hafenkante lädt zum Verweilen ein, der neu gestaltete Hafenvorplatz und zahlreiche Highlights stehen zum ausgelassenen Feiern offen.

„Auf ein Abschlussfeuerwerk werden wir verzichten. Grund dafür ist, dass das Feuerwerk am Binnensee die Veranstaltung zu weit entzerren wird. Als maritimes Event soll der Bereich rund um den Hafen im Vordergrund stehen. Eine romantische Alternative im Hafenbecken haben wir dennoch vorbereitet. Seid gespannt“, so Ruchay. Auch die traditionelle Warm- up-Party am Donnerstagabend gibt es erstmals nicht mehr.

Rock am Kirchberg bleibt

Aber auch Altes will bewahrt werden. Im Kinderpiratenland können die Kleinen toben und tollen, bis die Sonne untergeht, beim Rock am Kirchberg am zweiten Veranstaltungswochenende (21. und 22. Juli) geht es für rund 2000 Independent-, Metal- und Pop-Rock-Fans heiß her, und zu den vielen Open-Ship-Aktionen heißt es wieder: „Willkommen an Bord.“

Die Autokrafthalle setzt sich die Krone der maritimen Kopfbedeckung auf und bietet an acht Abenden unter dem Namen „Käptns Club“ Aftershow-Partys mit Top-DJs und Sängern wie Axel Fischer an. Es darf gefeiert werden bis in die Morgenstunden.

Große und kleine Schätze lassen sich derweil auf dem Kinderflohmarkt „Klabautermarkt“ auf dem Marktplatz am 21. Juli (Freitag) gewiss finden.

Auftakt bilden am 14. Juli die „Coverpiraten“

Den Auftakt der Hafenfesttage am 14. Juli (Freitag) bilden die „Cover Piraten“ mit einer Mischung aus Chart-Hits und Klassikern auf der Hafenbühne. Ab 18 Uhr wird der Spielmannszug die 46. Auflage eröffnen, Bürgermeister Kuno Brandt wird auf der Bühne das Anglasen vornehmen. Mit „Mind2Mode“ am 15. Juli bekommt das Publikum gleich drei der erfolgreichsten Live-Bands der Welt, präsentiert von einer Coverband, zu sehen. Bis zu drei Stunden Programm, Kostümwechsel und drei separate Sets – jeweils mit den größten Hits von „U2“, „Depeche Mode“ und den „Simple Minds“.

Heimische Bands, Kapellen und Chöre gastieren am 17. Juli (Montag) zum Local-Monday getreu dem Motto „Support you locals“ auf beiden Bühnen. Mit dabei sind unter anderem die Schülerband „Omega“ der Inselschule Fehmarn und der „Holy Harbour Gospel Choir“.

Neben diversen weiteren Auftritten steht am 20. Juli (Donnerstag) die „Robbie Experience“ auf dem Programm. „Er sieht nicht nur so aus wie Robbie Williams, sondern klingt auch genauso“, sagt Tourismusleiter Eike Doyen über den Gastsänger.

Ein weiteres Highlight ist zum Abschluss am 23. Juli (Sonntag) „Waterloo – A Tribute to Abba“. Auf eine wunderbare Zeitreise in die 70er-Jahre können sich alle Besucher freuen.