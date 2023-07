Hafenfesttage trotzen dem Wetter

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Unter freiem Himmel war die „Seho“ wieder ein sehr beliebter Anlaufpunkt für die Besucher. © Peter Foth

Das Fazit der Veranstalter fällt zu den diesjährigen 46. Hafenfesttagen positiv aus. Allerdings würden die Kosten und die Auflagen immer weiter steigen.

Heiligenhafen – Die Hafenfesttage sind gestern Abend nach zehn Tagen zu Ende gegangen. Das Wochenende präsentierte sich wettermäßig von keiner guten Seite, sollte den Gesamteindruck der 46. Auflage aber im Gesamtbild nicht trüben. „Insgesamt sind die Hafenfesttage erneut ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Wetterverhältnisse sorgten häufig bereits in den Nachmittagsstunden für gut gefüllte Eventflächen und als gern genutzte Alternative zum Strandbesuch. Vor allem die Abendveranstaltungen erfreuten sich durchgehend einem tollen Zulauf. Das letzte Wochenende war dann leider etwas sehr nass“, fasste Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen zusammen.

Das vielfältige Musikprogramm mit über 50 Acts hatte auch bei der 46. Auflage von Heiligenhafens Kultveranstaltung für jeden etwas zu bieten: Von „Abba“ über „The Police“ bis hin zu Robbie Willimams war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. „Willys Festplatz“ mit der zentralen Flens-Fahrbar profitierte derweil von der Nähe zum Hafen und der windgeschützten Umgebung. „Auch die Stammbesucher, die seit Jahren die Festtage besuchen, waren von dem Platz mit Livemusik und dem gesamten Angebot extrem angetan“, erklärte Marco Hinz, Betreiber der Flens-Fahrbar.

Fest wieder mehr an den Hafen verlagert

Im kostenfreien Kinder-Piratenland wurde gespielt und getobt, was das Zeug hielt. „Der Gedanke, das Fest wieder mehr an den Hafen zu verlagern, ist zufriedenstellend aufgegangen. Die maritime Kunsthandwerkermeile an der Hafennordseite wurde vernünftig besucht“, schilderte Eike Doyen.

Das im vergangenen Jahr neu aufgelegte Disco-Angebot, der „Käptn‘s Club“ in der Autokrafthalle, hat in diesem Jahr von Minute eins an richtig Fahrt aufgenommen. Auch hier gab es viele positive Stimmen für die Gestaltung und das Programm. „Wir können froh sein, den Club als festen Bestandteil der Hafenfesttage zu haben“, resümierte Doyen.

Party satt: Im „Käptn‘s Club“ wurde bei den 46. Hafenfesttagen in Heiligenhafen bis in die Morgenstunden gefeiert. © Patrick Rahlf

Gastschiffe, wie zum Beispiel der „Hafendockter“ mit Open-Ship-Aktionen und Ausflugsfahrten, waren gern genutzte Angebote. „Besonders haben wir uns über den Besuch unserer treuen dänischen Freunde der Marine-Heimwehr gefreut, die bei einem leckeren Ausflug schon jetzt eine Wiederkehr angekündigt haben“, erklärte der Tourismusleiter, und auch die Besatzung der „Olifant“ machte erstmals wieder an der Südkaje fest. Spürbar waren unterdessen die fehlenden Besuche der Sperrboote und des Feuerschiffs, wobei letzteres bald wieder zu Wasser kommen soll.

„Ich durfte unzählige nette Gespräche führen und Tausende glückliche Augen sehen, zufriedene Aussteller, Gastronomen und fröhlich-feiernde Gäste. Das ist das Produkt einer tollen Zusammenarbeit zwischen TSH und vielen Leistungsträgern, denen gemeinsam mein größter Dank gilt“, resümierte Eike Doyen.

Rauer Ton in den sozialen Medien

In Zeiten von Facebook wird im Internet schnell Kritik laut, die einige nicht für sich behalten wollen. „Teilweise ist das sehr schade – nicht nur der raue Ton, sondern vor allem, dass Monate voller Mühe und Gedanken aller Organisatoren sowie zehn Tage voller kostenloser Programmpunkte offensichtlich am Ende an zehn Minuten ausbleibendem Abschlussfeuerwerk gemessen wurden. Viel mehr haben wir uns aber über den großen Zuspruch gefreut, digital wie vor Ort“, sagte der Tourismusleiter auf Nachfrage.

Mit immer weiter steigenden Auflagen würden in erster Linie auch die Kosten steigen, die so ein Fest mit sich bringen. „Wir werden uns in den nächsten Tagen mit allen Partizipierenden zusammensetzen und in Ruhe sondieren, wie sich das Hafenfest im nächsten Jahr gestalten wird. Eine ‚So wie immer‘-Mentalität ist in dieser schnelllebigen Welt einfach nicht mehr zeitgemäß“, heißt es abschließend von Eike Doyen.