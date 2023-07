Hafenfesttage: Das sagen die Besucher

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Aus Hemer kamen Rico (v.l.), Johanna und Janine Rosenkranz nach Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

Bei den Hafenfesttagen in Heiligenhafen ist einiges neu. Was sagen die Besucher zum diesjährigen Fest? Wir haben uns umgehört.

Heiligenhafen – Mittlerweile laufen die Hafenfesttage in Heiligenhafen seit genau einer Woche. Die HP hat sich deshalb bei den Besuchern einmal umgehört und gefragt, wie das diesjährige Angebot bei ihnen ankommt.

Katharina und Romy Schulz sind aus Bad Oyenhausen in die Warderstadt gekommen. „Wir waren schon mal hier, aber noch nie zu den Hafenfesttagen. Dass es dieses Jahr gepasst hat, ist Zufall“, so Katharina Schulz. Sie fand die Veranstaltungsfläche groß genug, und auch das gastronomische Angebot hat ihr gefallen. „Der Fisch ist zwar teurer geworden, aber die Qualität ist gut.“ Besonders gut fand sie, dass die Leute auf den Hafenfesttagen bislang alle sehr nett waren. Von den gelegentlichen Schauern ließen sich beide die gute Laune am Mittwoch nicht verderben.

Marcus Müller und Jana Schmidt waren mit den Kindern Ben und Lalia aus dem niedersächsischen Scheeßel angereist und fanden das Festgelände um den Kommunalhafen „schön gemacht“. Es gebe viel zu sehen, „und wir haben schon eine Bootstour gemacht“, so Jana Schmidt. Sie waren zum ersten Mal auf den Hafenfesttagen und das zweite Mal in Heiligenhafen. „Das Essen ist nicht überteuert, die Preise sind okay“, befand Marcus Müller. „Wir würden wiederkommen.“ Ihre Fischbrötchen genossen auch die Kinder Ben und Lalia.

Katharina (r.) und Romy Schulz aus Bad Oyenhausen besuchen die Hafenfesttage in Heiligenhafen zum 1. Mal. © Hans-Jörg Meckes

Aus Hemer bei Dortmund kamen Rico, Johanna und Janine Rosenkranz. Eigentlich machen sie Urlaub in Kellenhusen, aber „wir wollten dem Regen entgehen und sind deshalb nach hier oben gekommen“, erzählte Janine Rosenkranz. Ein paar kurze Schauer ereilten sie zwar trotzdem, „aber das Essen ist gut, und die Preise sind in Ordnung.“ Lediglich bei der Parkplatzsuche hatte sich die Familie etwas schwer getan.

Das sah auch Sandra Böntgen so, die aus dem Rheinland kam. „Es ist alles gut, bis auf die Parkplätze.“ Sie macht gerade Urlaub mit ihrer Familie in Großenbrode, kommt schon seit 20 Jahren nach Heiligenhafen, „aber auf den Hafenfesttagen sind wir zum ersten Mal.“

Aus dem Landkreis Oldenburg kamen Sabrina Bahl (l.) und Ute Diekmann nach Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

Maja und Herbert Richter sind aus Solingen angereist und bleiben 14 Tage in der Warderstadt. Für eine Stadt wie Heiligenhafen findet Herbet Richter das diesjährige Festgelände groß. „Die Leute sind aufgeschlossen, es sind viele Familien hier, für jeden ist etwas dabei“, äußerte Maja Richter. Besonders toll fand sie das Riesenrad. Die Preise seien unterschiedlich, aber noch im normalen Bereich, sagten sie.

„Das Hafenfest gehört an den Hafen“

Als Heiligenhafenerin ist Sigrun Lindl schon länger mit den Hafenfesttagen vertraut. Die kleinere Veranstaltungsfläche dieses Jahr mache ihr nichts aus. „Das Hafenfest gehört an den Hafen“, betonte sie. Sie wartete auf den Auftritt des Duos „Two Blonde“, dessen Musik ihr gefalle.

Sabrina Bahl und Ute Diekmann kommen aus dem Landkreis Oldenburg. Bahl kennt die Hafenfesttage seit 15 Jahren. Die Konzentration auf den Kommunalhafen begrüßte sie. „Ich finde es gut, es hat sich sonst ein bisschen verlaufen.“ Sie war am Mittwoch rundum zufrieden und freute sich auf weitere anderthalb Wochen Urlaub. Für Ute Diekmann ist es dieses Jahr das erste Mal auf den Hafenfesttagen. „Bis jetzt finde ich es gut hier“, sagte sie.