Großenbrode: Jens Reise rechnet nach Kommunalwahl mit neuem Bürgermeister

Von: Hans-Jörg Meckes

Jens Reise (CDG) ist Großenbrodes derzeitiger Bürgermeister. © Patrick Rahlf

In Großenbrode können die CDU und die BfG nach der Kommunalwahl künftig eine Mehrheit bilden. Jens Reise glaubt, für die Zählgemeinschaft aus CDG, FDP und SPD wird es nicht mehr reichen.

Großenbrode – Erst nach 23 Uhr gingen am Wahlsonntag die Ergebnisse von Großenbrode als letzter Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land online. Das Ergebnis könnte für eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister sorgen.

Die neue Gemeindevertretung wird 15 Sitze haben. Vier davon gehen an die Christlichen Demokraten Großenbrode (CDG), die sich erst im Mai 2020 als Fraktion und im Oktober 2022 als Wählergruppe gegründet hatten und nun auf 28,8 Prozent der Stimmen gekommen sind. Für Großenbrodes derzeitigen Bürgermeister Jens Reise (CDG) sind die vier Mandate seiner Wählergruppe einerseits ein Erfolg, weil sie zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl angetreten ist – andererseits „ist es für mich ein schwacher Trost“, sagt Reise, weil er weiß, dass das Ergebnis in der kommenden Legislaturperiode für ihn wohl nicht mehr ausreichen wird, um Bürgermeister zu bleiben.

Die damaligen CDU-Gemeindevertreter Reise, Hans-Heinrich Schröder und Christel Georgi erklärten 2020 wegen eines Streits ihren Austritt aus der CDU-Fraktion und gründeten daraufhin die CDG-Fraktion. Die bildete seitdem mit der SPD und der FDP eine Zählgemeinschaft und konnte sich so weiter die Mehrheit in der Gemeindevertretung sichern. Doch das ist nun vorbei, denn die SPD (9,1 Prozent) und die FDP (6,5 Prozent) haben zukünftig jeweils nur noch einen Sitz im Gemeinderat und kommen mit der CDG somit nur noch auf sechs von 15 Sitzen.

CDU und BfG können zukünftig Mehrheit bilden

Die CDU kommt auf 31,2 Prozent und wird statt vier jetzt fünf Sitze in dem Gremium haben. Die Wählergemeinschaft Bürger für Großenbrode (BfG) konnte ihre Sitzanzahl von zwei auf vier mit einem Ergebnis von 24,4 Prozent sogar verdoppeln. Somit könnten beide zusammen eine Mehrheit von neun Stimmen bilden. „Die CDU und die BfG haben sich in der Vergangenheit als Gemeinschaft präsentiert, deshalb wird es für uns nicht reichen“, sagt Reise, der dennoch offen für Gespräche sein will. „Ich gehe davon aus, dass es zur konstituierenden Sitzung einen anderen Bürgermeister oder eine andere Bürgermeisterin gibt, und klar, deshalb ist man auch enttäuscht“, blickt Reise voraus.

Die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Nicole Becker freut sich über das Wahlergebnis. „Wir haben fünf Sitze geholt, das ist ein klares Zeichen der Wähler.“ Näheres möchte sie erst in den kommenden Tagen sagen. „Wir werden das Ergebnis jetzt intern besprechen und es erst mal sacken lassen“, so Becker, die von „neuen Zeiten und einem starken Signal“ spricht.