Neubaugebiet in Großenbrode: Doch nur eine kleine Lösung?

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Bislang war mit 50 Grundstücken geplant worden. Im Sommer 2022 habe es mehr als 90 Interessenten für Bauland in Großenbrode gegeben, hatte Jens Reise gesagt. © Archiv HP

Östlich der Straße Am Süderfeld und der Sportplätze soll Großenbrodes Neubaugebiet mit 50 Grundstücken entstehen. So lautete zumindest lange Zeit der Plan. Doch die Vorbereitungen gestalten sich alles andere als einfach, das wurde im jüngsten Bauausschuss deutlich.

Großenbrode – Neben hohen Lärmschutzauflagen aufgrund der Nähe zu den Sportplätzen, der Gastronomie und der Gilde befindet sich die Fläche laut Regionalplan in einem sogenannten regionalen Grünzug. Ein bedeutendes Stromkabel für die Insel Fehmarn liegt ebenfalls unter der Erde, und auch jüngste archäologische Ausgrabungen haben Funde ans Tageslicht gebracht, die die Planungen nicht schneller voranschreiten lassen, wie Bürgermeister Jens Reise (CDG) gestern auf Nachfrage erklärte.

„Wir haben deshalb Anfang der Woche einen Austausch mit allen Fraktionen zu diesem Thema gehabt. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine kleinere Lösung mit nur rund 25 Grundstücken ins Auge fassen werden. Die Entscheidung darüber muss aber die Gemeindevertretung in ihrer nächsten Sitzung fällen“, sagte Jens Reise. Die Nachfrage nach Baugrundstücken sei aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ohnehin zurückgegangen, und auch die geplante Ortsumgehungsstraße stehe mehr denn je auf dem Prüfstand. „Laut dem Verkehrsgutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, ist der Bedarf schlichtweg nicht vorhanden.“ Eine Fläche in dem Neubaugebiet könnte sich die Gemeinde unterdessen für ein eigenes Wohnungsbauprojekt sichern.

In der kleinen Lösung würde sich das geplante Neubaugebiet eher auf den Bereich Hohenweide konzentrieren. „Für weitere Ausgrabungen und archäologische Untersuchungen im nördlichen Bereich müssten wir als Gemeinde mehr als 100000 Euro in die Hand nehmen – ohne Maschinenarbeiten“, sagte Jens Reise abschließend.