Großenbrode: Peer Knöfler soll neuer Bürgermeister werden

Von: Patrick Rahlf

Mit den Stimmen von CDU und BfG soll Peer Knöfler am 21. Juni zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Großenbrode gewählt werden. © Archiv

In Großenbrode haben sich die CDU und die BfG auf Peer Knöfler als Bürgermeisterkandidaten geeinigt. Am 21. Juni soll er von der neuen Gemeindevertretung gewählt werden.

Großenbrode – Die Kommunalwahl in Großenbrode hat dafür gesorgt, dass es zukünftig Verschiebungen bei den Mehrheitsverhältnissen geben wird. Die CDU und die „Bürger für Großenbrode“ (BfG) haben gestern gegenüber der HP bekanntgegeben, dass sie zukünftig zusammenarbeiten werden und sich auch auf einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten geeinigt haben: den Landtagsabgeordneten Peer Knöfler (CDU).

„Um Veränderungen zu erreichen, ist es nötig, eine sichere Mehrheit in den Ausschüssen, aber viel wichtiger in der Gemeindevertretung zu haben. Dies kann nur in gleichberechtigter und auf Augenhöhe stattfindender Zusammenarbeit mit der CDU erreicht werden“, erklärte Wulf Kruse (BfG), der von seiner Wählergruppe und der CDU als 2. stellvertretender Bürgermeister vorgeschlagen wird. An die Fraktionsspitze der BfG wurde unterdessen Markus Jordan gewählt

.Insgesamt verfügen CDU (5) und BfG (4) gemeinsam über neun Sitze in der zukünftigen Großenbroder Gemeindevertretung. CDG (4), FDP und SPD (jeweils ein Sitz) kommen nur auf sechs Mandate. Somit gilt es als sicher, dass der CDU/BfG-Bürgermeisterkandidat Knöfler bei der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 21. Juni Nachfolger von Jens Reise (CDG) wird.

Wege der Zusammenarbeit für die CDU und BfG sind klar

„Die vielen Wählerstimmen haben es möglich gemacht, dass wir unsere Sitze in der Gemeindevertretung verdoppeln konnten. Dafür bedanken wir uns“, teilte der Vorsitzende der Wählervereinigung BfG, Dieter Ketels, mit. In die Gemeindevertretung sind neben Wulf Kruse und Markus Jordan auch Marion Brandt und Stephan Offenborn eingezogen. Jordan: „Die Wege der Zusammenarbeit für die Fraktionen der BfG und CDU sind klar. Das Wahlergebnis zeigt eindeutig, dass die Bürger ein ‚Weiter so‘ nicht wollen.“

Auch die Großenbroder CDU bedankt sich bei allen Wählern und Unterstützern, die mit ihrer Stimme den „Richtungswechsel“ ermöglicht hätten. Nicole Becker, die neben ihrer Funktion als Ortsvereinsvorsitzende auch neue CDU-Fraktionsvorsitzende wird und damit auf Hans Sehmel folgt, sagte: „Wir sind als Team angetreten und haben fünf von sieben Direktkandidaten platzieren können, darauf sind wir besonders stolz. Es ist ein klares Signal, was die Bürger zukünftig für Vorstellungen und Erwartungen haben. Unser Team hat sich intensiv beraten, wer die größte Erfahrung auf der politischen Verwaltungsebene einbringt. Wir sind dabei zu der Entscheidung gekommen, für das Amt des Bürgermeisters Peer Knöfler vorzuschlagen.“

Somit sei die Gemeinde bei allen wichtigen Themen und den großen Herausforderungen, wie zum Beispiel Nationalpark Ostsee oder Hinterlandanbindung, bestmöglich aufgestellt.

Peer Knöfler selbst erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der BfG. Mit dieser gibt es die meisten Schnittpunkte in den politischen Themenbereichen. Bedanken möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.“