Großenbrode hat eine neue Begegnungsstätte für Vereine und Bürger in der Dorfmitte

Von: Patrick Rahlf

Die symbolische Schlüsselübergabe: Die Architekten Sönke Utke (v.l.) und Uwe Wulf übergeben das Haus symbolisch an Joachim Zuza, Rüdiger Ehler, Jens Reise, Peter Faecks, Ubbo Voss und Volker Schildknecht. © Rahlf

Dass etwas Großes entstehen kann, wenn Politik, GTS und Bürger an einem Strang ziehen, hat sich am Sonnabend bei der festlichen Eröffnungsfeier des neuen Dorfkulturzentrums in Großenbrode gezeigt. Direkt im Zentrum der Gemeinde ist eine neue Begegnungsstätte entstanden, die von Vereinen, Verbänden und von Privatpersonen für Feiern oder Zusammenkünfte genutzt werden kann. Nur wenige Meter entfernt ist die Hochzeitsschmiede realisiert worden, in der sich Paare das Jawort geben können.

Großenbrode – „Vor 15 Jahren gab es erste Ideen, das alte Spritzenhaus umzubauen und daraus etwas Besonderes für die Bürgerinnen und Bürger Großenbrodes zu machen. Nun stehen wir heute alle hier und können uns über die Eröffnung freuen“, sagte Bürgermeister Jens Reise in seiner Rede. Ein besonderes Highlight sei die große Terrasse Richtung Dorfteich, die sich hervorragend für Hochzeitsempfänge eignen würde, betonte Reise. „Die Resonanz ist großartig. Die Gilde hat bereits eine Veranstaltung in den neuen Räumlichkeiten abgehalten.“

Sonnabendvormittag war im neuen Dorfkulturzentrum mächtig was los. Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt. Im Sommer hätte die Eröffnungsfeier auch auf der großzügigen Terrasse am Dorfteich stattfinden können. © Rahlf

Insgesamt 1,2 Millionen Euro haben Begegnungsstätte und Hochzeitsschmiede gekostet, davon hat das Land Schleswig-Holstein 750000 Euro als Förderung übernommen. Auch der amerikanische Mutterkonzern von CP Kelco hatte sich mit einer 50000-Euro-Spende an dem Projekt beteiligt. „Der Betrag ist hauptsächlich in die Inneneinrichtung geflossen“, so Jens Reise.

Der Bürgermeister dankte den beiden Architekten Uwe Wulf und Sönke Utke, die mit viel Herzblut die Realisierung vorangetrieben hätten. „Mit so etwas werden wir nicht alle Tage beauftragt, deshalb hat auch uns dieses Vorhaben viel Freude bereitet“, sagte Uwe Wulf. Ebenfalls tatkräftig mitgewirkt hat im Hintergrund die Arbeitsgruppe Dorfentwicklung, die unter anderem ein Nutzungskonzept für das neue Dorfzentrum erstellt hat. Peter Faecks: „Am 15. März 2017 hatten wir mit Ubbo Voss ein erstes Treffen und haben uns mit Themen wie dem Denkmalschutz und der Fördermöglichkeit für das mögliche Projekt beschäftigt. Es war ein langer Weg, aber heute zeigt sich: Durchhalten lohnt sich.“ Zukünftig wird sich der Großenbroder Tourismus-Service um den Belegungsplan des Hauses kümmern und auch Anfragen für private Feiern koordinieren.