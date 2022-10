Großenbrode: Kita „Pusteblume“ hat den größten Kürbis

Von: Hans-Jörg Meckes

Sieger beim Kürbiswettbewerb 2022 ist die Kita „Pusteblume“. Für ihren 7,5 Kilogramm schweren Kürbis erhielt der Kindergarten in Großenbrode 500 Euro vom Zweckverband Ostholstein (ZVO). © Hans-Jörg Meckes

Die Kita „Pusteblume“ in Großenbrode hat den diesjährigen Kürbiswettbewerb des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) gewonnen. Ganze 7,5 Kilogramm bringt der Kürbis der Kinder auf die Waage.

Großenbrode – Ein echtes Prachtexemplar ist der große Kürbis der Kita „Pusteblume“ in Großenbrode mit seinen 7,5 Kilogramm Gewicht am Ende geworden. Damit hat sich der Kindergarten gegenüber den 19 anderen Kitas und Grundschulen in Ostholstein beim Kürbiswettbewerb 2022 des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) durchgesetzt und den ersten Platz belegt.

„Im April haben wir den Kitas die Kürbissamen zur Verfügung gestellt, im Mai haben sie sie dann eingepflanzt“, erzählt Laura Skibinski von der Unternehmenskommunikation des ZVO. Insgesamt haben über 800 Kinder aus 20 Kindergärten und Grundschulen in Ostholstein am Wettbewerb teilgenommen. Die Kita „Pusteblume“ hat dabei den größten und mit 7,5 Kilogramm auch den schwersten Kürbis geerntet. Ursprünglich hatten die Kinder drei Kürbisse erhalten. Einen davon haben sie dem Nachbarn geschenkt. „Das Projekt soll Kinder für Nachhaltigkeit sensibilisieren und ihnen zeigen, dass auch aus Kompost etwas Großes werden kann“, erklärt Skibinski, die den Kindern in Großenbrode auch die Siegerurkunde überbrachte.

Für den ersten Platz erhält die Kita „Pusteblume“ 500 Euro. Zwar wissen Gruppenleiterin Janika Höppner und Kindergartenleiterin Isabella Sorge noch nicht genau, in was sie das Geld investieren wollen, aber „mit Sicherheit wird es in eine Neuanschaffung gehen“, so Sorge. Denn neue Spielgeräte oder Bücher brauche die Kindertagesstätte, die derzeit 64 Kinder besuchen, immer mal wieder. „Nächstes Jahr machen wir auch wieder gerne mit“, war das Fazit von Kindergartenleiterin Isabella Sorge nach der Siegerehrung.