Großenbrode hat einen neuen Tourismuschef

Von: Patrick Rahlf

Der Großenbrode Tourismus-Service hat mit Jörg Busch einen neuen Chef. Vertragsbeginn am Sund ist am 1. November. © Martin Elsen Stadt (nord-luftbilder.de)

Der Großenbrode Tourismus-Service hat mit Jörg Busch einen neuen Chef gefunden. Zuerst sah es so aus, als ob die Stelle neu ausgeschrieben werden müsste, doch nun herrschen klare Verhältnisse.

Großenbrode – Die Suche nach einem neuen Tourismuschef für Großenbrode ist abgeschlossen. „Der Vertrag ist unterschrieben“, erklärte die GTS-Aufsichtsratsvorsitzende Nicole Becker (CDU) gestern. Bereits Anfang des Jahres war die Stelle ausgeschrieben worden. Die Gemeindevertretung hatte sich einstimmig für einen Kandidaten ausgesprochen, der das Gremium überzeugt hat und die Nachfolge von Ubbo Voss antreten soll.

Dann aber die überraschende Rolle rückwärts: Anfang der Woche sah es noch so aus, dass die Stelle neu ausgeschrieben werden müsste, nachdem der Wunschkandidat überraschend aus persönlichen Gründen abgesagt hatte. Das bestätigte Großenbrodes Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) am Rande der Infoveranstaltung der Deutschen Bahn im „MeerHuus“ auf HP-Nachfrage. Kurzfristig waren in diesem Zusammenhang am vergangenen Sonntag alle Mitglieder der Großenbroder Gemeindevertretung zusammengetrommelt worden. Das Ergebnis: Es wird erneut ausgeschrieben, da keiner der anderen Bewerber restlos überzeugen konnte.

Doch nun erneut die Rolle rückwärts: Der Touristiker kommt doch nach Großenbrode. Nach HP-Informationen handelt es sich um Jörg Busch, der bis Juni dieses Jahres Geschäftsführer der Vulkanpark GmbH in Rheinland-Pfalz gewesen ist. Vertragsbeginn am Sund ist am 1. November.