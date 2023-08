Großenbrode: Es ist wieder Lichterfest im Kurpark

Von: Hans-Jörg Meckes

Beim Lichterfest soll der Kurpark in Großenbrode wieder bunt leuchten. © Oliver Franke

In Großenbrode steigt am Wochenende das Lichterfest im Kurpark. Mit dabei sind unter anderem die Band Mad Murph Mahoun und das Blasorchester Lensahn.

Großenbrode – Von Freitag bis Sonntag (1. bis 3. September) wird im Kurpark von Großenbrode das Lichterfest gefeiert, das auch mit einer Lasershow und Pyroeffekten aufwartet.

Musikalisch beginnt das Lichterfest am Freitag um 18 Uhr mit dem traditionellen Open-Air-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Großenbrode. Im Anschluss an den Gottesdienst tritt die Band Mad Murph Mahoun auf. „Die Ostholsteiner Rocker werden am Freitag der Masse einheizen und für einen tollen Start der Veranstaltung sorgen“, verspricht Großenbrodes Veranstaltungsleiter Roland Früh. Ihr Repertoire setzt sich ausschließlich aus Rockhits der 50er-, 60er-, 70er- und 80er-Jahre zusammen.

Der Sonnabend beginnt musikalisch um 17 Uhr für zwei Stunden mit dem Shanty-Chor Großenbrode, der die Zuhörer mit auf eine maritim-musikalische Reise nimmt. Ab 20 Uhr gibt es erstmalig die „Die-Toten-Hosen-und-Die-Ärzte-Tribute-Show“ in Großenbrode. Wie Jey, der Frontmann der Band, gerne anmerkt: „Hier wird einfach eine Riesentüte Energie und Spaß aufgemacht, nichts anderes kann ich versprechen.“ Anschließend werde um 22.45 Uhr eine imposante Lasershow mit Pyroeffekten den Kurpark noch einmal erhellen, verspricht Früh.

Am Sonntag tritt das Blasorchester Lensahn um 11 Uhr mit seinem Programm mit Titeln aus klassischer Blasmusik, Filmmusik, Hits aus den 80er-Jahren bis hin zu aktuellen Charts mit neuen und auch bereits bekannten Musikstücken auf. Sie werden die ganze Bandbreite des Könnens des Orchesters erleben. Es wird für jede Zuhörerin oder jeden Zuhörer etwas dabei sein. Das Blasorchester wurde 1952 als Spielmannszug im TSV Lensahn gegründet und später in ein sinfonisches Blasorchester umgewandelt. Von 14 bis 17 Uhr steht das Duo „Wenzel & Röschmann“ auf der Bühne im Kurpark und spielt Hits aus 60 Jahren Musikgeschichte. Das Programm „Songs unseres Lebens“ besteht aus Musik zum Tanzen, Zuhören und Genießen.

„Zusätzlich findet am Sonnabend und Sonntag der Markt der schönen Dinge statt, auf dem von 11 bis 17 Uhr gestöbert und so manches Schnäppchen gemacht werden kann“, kündigt Früh an. Das Team der Animation vom Großenbroder Tourismus Service wird am Sonntag mit XXL-Holzgroßspielen nicht nur Kindern, sondern vor allem Familien die Zeit auf dem Lichterfest spielerisch versüßen.

Alle Acts sind für die Gäste kostenfrei. Für das leibliche Wohl stehen Essens- und Getränkeangebote im Kurpark zur Verfügung. „Ausgeschildert und mit kostenfreien Parkplätzen ausgestattet, erwartet die Künstler, Schausteller, Gäste und Einwohner ein Lichterfest, das sich in diesem Jahr musikalisch von den bisherigen Lichterfesten deutlich unterscheidet“, sagt Früh.