GTS: Auch nach Rückkehr von Ubbo Voss bleibt es bei zwei Geschäftsführern

Von: Patrick Rahlf

Großenbrode hat sich in den vergangenen Jahren touristisch prächtig weiterentwickelt und ist mittlerweile bei Urlaubern aus ganz Deutschland beliebt. © Martin Elsen Stadt (nord-luftbilder.de)

Der Tourismus-Service Großenbrode behält auch nach der Rückkehr von Ubbo Voss zwei Geschäftsführer. Doch es gibt weiter Kritik an dem Vorgehen.

Großenbrode – Die Einstellung eines zweiten Geschäftsführers bei der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG (GTS) ist weiterhin Thema in der Gemeinde am Sund. Anfang dieser Woche ist Tourismuschef Ubbo Voss nach rund zweieinhalbwöchiger Abwesenheit zurückgekehrt. Hans Freund, der zwischenzeitlich als zweiter GTS-Chef eingestellt wurde, soll auch nach der Voss-Rückkehr bleiben. Somit wird die GTS ab sofort von zwei Geschäftsführern geleitet.

„Das sind Personalangelegenheiten, dazu darf ich nichts sagen“, antwortete Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) auf die Frage, warum die Notwenigkeit bestehe, dem langjährigen GTS-Chef Ubbo Voss einen zweiten Geschäftsführer zur Seite zu stellen. Zunächst hieß es in der vergangenen Woche, dass die GTS handlungsfähig bleiben müsse, da niemand wisse, wann Ubbo Voss, der krankgeschrieben war, zurückkehren werde.

Auf die Frage, was er davon halte, dass er nach seiner kurzen Auszeit nicht mehr alleiniger Geschäftsführer der GTS sei, wollte Ubbo Voss nicht antworten.

Nachdem die CDG/SPD/FDP-Fraktion am Wochenende erklärte, die Kommunalaufsicht in dieser Angelegenheit einschalten zu wollen, um prüfen zu lassen, ob Bürgermeister Peer Knöfler seine Kompetenzen bei der Einstellung eines zweiten GTS-Geschäftsführers überschritten hätte, meldete sich gestern auch Alt-Bürgermeister Jens Reise (CDG) zu Wort: „Die Einstellung eines weiteren Geschäftsführers erschließt sich mir nicht. Der Geschäftsbetrieb lief, es war keinerlei Gefahr in Verzug.“ Es würde ihm besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GTS leid tun, die zwischen die Mühlen geraten würden.

Türschloss wurde ausgewechselt

Nach HP-Informationen wurde in Voss‘ Abwesenheit auch das Türschloss zu dessen Büro im Tourismus-Service aufgebrochen, um an Unterlagen zu gelangen. Später wurde das Schloss auswechselt, heißt es aus Mitarbeiterkreisen. Auch zu diesem Vorgang wollte sich Ubbo Voss auf Nachfrage nicht äußern. Er bestätigte lediglich, dass ihm nach seiner Rückkehr ein neuer Schlüssel ausgehändigt worden sei.

„Dass ein Geschäftsführer aus Datenschutzgründen sein Büro abschließt, wenn er nicht vor Ort ist, war schon immer gang und gäbe. Von daher habe ich für solche Aktionen kein Verständnis“, sagte Jens Reise, der acht Jahre lang mit Ubbo Voss zusammengearbeitet hatte.

Aktueller Stand ist, dass im November dieses Jahres ein neuer Tourismuschef in Großenbrode seine Arbeit aufnehmen soll. Ob es dann weiterhin eine Doppelspitze geben soll, ließ Peer Knöfler gestern auf Nachfrage offen. „Auf jeden Fall muss eine sinnvolle Vertreterlösung bei Abwesenheit gefunden werden“, sagte er abschließend.