Großenbrode: Doch noch ein neuer Träger für das Kurhaus Baltic

Von: Patrick Rahlf

Jens Friedländer (v.l., Gesellschafter der Wertplan Invest Gruppe), Sven Jacobsen, der neue Träger des Hauses, Iris Rilke-Femerling (Bereichsleitung AWO), Tania Welzel (stellvertretende Klinikleitung des Kurhauses Baltic) sowie Großenbrodes Bürgermeister Jens Reise freuen sich über die Einigung der Fortführung, die am vergangenen Freitag erzielt wurde. © Privat

Das Kurhaus Baltic in Großenbrode hat mit der Baltic Kids gGmbH einen neuen Träger gefunden. Er wird den Betrieb an der E47 weiterführen.

Großenbrode – Mit dieser Nachricht hätte kaum noch jemand gerechnet: Das Kurhaus Baltic in Großenbrode hat einen neuen Träger gefunden, der gerne am 1. Oktober seine Tätigkeit aufnehmen würde. Sven Jacobsen von der Baltic Kids gGmbH hat sich mit den neuen Eigentümern des Gebäudes geeinigt und wird die Räumlichkeiten an der E47 anmieten und den Kurbetrieb weiterführen.

Das ist ein Paukenschlag in der Gemeinde, denn die Schließung und der damit verbundene Verlust von 60 Arbeitsplätzen zum 30. September schien alternativlos zu sein. Bekanntlich hatte die bisherige Trägerin, die AW Kur und Erholungs GmbH mit Sitz in Dortmund, im Herbst 2021 verkündet, sich aus der Gemeinde am Sund zurückziehen zu wollen und war damals auch von Neubauplänen am Großenbroder Kai abgerückt. Nachdem der Betrieb eigentlich noch bis Ende 2023 weiterlaufen sollte, wurde der Belegschaft vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass schon Ende September endgültig Schluss sein soll. Die Suche nach einem neuen Träger für das Haus war seit mittlerweile einem Jahr erfolglos geblieben.

Spezialisierung auf Betreuung von Kindern mit Behinderungen

Nun aber die überraschende Kehrtwende. Sven Jacobsen, der bislang eine gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Blekendorf leitet, will in den Kurklinik-Betrieb einsteigen und sich unter anderem auf die inklusive Betreuung von Kindern mit Behinderungen spezialisieren. „Ich habe erst kürzlich von der Trägersuche erfahren und dann umgehend mit der Einrichtungsleiterin Kontakt aufgenommen. Dann ging alles ziemlich schnell, und am Freitag vergangener Woche haben wir mit dem neuen Eigentümer der Immobilie eine Einigung erzielen können. Der Standort wird am Leben erhalten“, berichtete Sven Jacobsen gegenüber der HP, der nun alles in die Wege leiten will, um die Baltic Care Gruppe zu gründen. Dass das Kurhaus in Großenbrode auch Baltic heiße, sei übrigens ein großer Zufall, über den Jacobsen noch immer schmunzeln müsse.

Und die Geschichte geht noch weiter: Im Zusammenspiel mit der Wertplan Invest Gruppe um Jens Friedländer, die das Kurhaus von der AWO erworben hatte, will Jacobsen perspektivisch auch die Naubaupläne am Großenbroder Kai für eine neue, moderne Kurklinik umsetzen. „Inklusive Mitarbeiterwohnraum und Azubi-Appartements“, erklärte der neue Träger.

Großenbrodes Bürgermeister Jens Reise (CDG), der in die finalen Abstimmungsgespräche eng eingebunden war, freut sich sehr über den Fortbestand des Kurhauses Baltic über das Jahresende hinaus. „Die AWO Dortmund hat die Bereitschaft signalisiert, das Haus bereits im letzten Quartal 2023 zur Verfügung zu stellen, sodass der neue Träger die Einrichtung nahtlos weiterführen könnte.“ Reise habe zudem in seiner Funktion als Bürgermeister signalisiert, dass die frühere Bereitschaft der Gemeindevertretung noch immer vorhanden sei, den Weg für einen Kurklinik-Neubau am Kai über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu unterstützen. „Alles in allem eine sehr positive Nachricht für Großenbrode. Zahlreiche Arbeitsplätze bleiben so erhalten.“

Aktuell sind noch 50 bis 60 Personen am Standort der jetzigen Kurklinik in Orthfeld beschäftigt. Noch vor rund anderthalb Jahren waren es 70 gewesen. „Die bisherigen Strukturen werden etwas angepasst, sodass wir am bisherigen Standort mit 40 bis 45 Mitarbeitern planen“, sagte der neue Träger gestern gegenüber der HP auf Nachfrage.