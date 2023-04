Großenbrode: Bauschild sorgt für Verwirrung

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Vor zwei Jahren wurde das frühere AWO-Demenzhotel an einen Investor verkauft, der jetzt in die Offensive geht. 69 Ferienappartements werden hier entstehen. Teile der Großenbroder Politik hätten den Bau von Einheimischen-Wohnungen an diesem Standort bevorzugt. Auch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft war im Gespräch. © Patrick Rahlf

Kürzlich wurde vor dem früheren AWO-Demenzhotel in Großenbrode ein Bauschild aufgestellt, auf dem von 95 Ferienapartments die Rede war. Das ließ nicht wenige Einwohner aufschrecken.

Großenbrode – Das frühere AWO-Demenzhotel in der Strandstraße in Großenbrode ist vor zwei Jahren von einem Investor aus Hamburg gekauft worden, der nun in die Offensive geht. Kürzlich wurde ein Bauschild aufgestellt, das den Slogan „Jetzt noch Eigentum an der Ostsee sichern!“ trägt. Von 95 Ferienappartements war die Rede, was nicht wenige Großenbroder aufgeschreckt hat. Schließlich war in der Großenbroder Gemeindevertretung immer davon gesprochen gewesen, dass an diesem Standort auch Mitarbeiterwohnungen für Handwerker oder Saisonkräfte entstehen sollen.

„Als wir das Schild gesehen haben, waren wir baff. Hier hätte Wohnraum für Einheimische entstehen können, stattdessen kommt da so ein Ferien-Klopper hin. Das ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht unseres Dorfes“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Sehmel. Seine Partei und die BfG-Fraktion hätten das Grundstück gerne über eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft entwickeln lassen, was aber mehrheitlich abgelehnt worden ist.

Zahl 95 ist vom Schild verschwunden

Aufmerksame Großenbroder haben in den vergangenen Tagen bemerkt, dass die Zahl 95 auf dem Bauschild mittlerweile verschwunden ist und korrigiert wurde. „Auch ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das Bauschild gesehen habe und bin sofort mit dem Grundstückseigentümer in Kontakt getreten, um zu intervenieren. 95 Ferienwohnungen haben wir dort nicht geplant“, stellte Großenbrodes Bürgermeister Jens Reise (CDG) auf Nachfrage klar. 69 Ferienappartements, die veräußert werden und im Anschluss in die Vermietung gehen, sowie 26 Mitarbeiterwohnungen seien an dem Standort vorgesehen und mehrheitlich von der Politik abgenickt worden. „Obwohl es baurechtlich überhaupt kein Problem gewesen wäre, ausschließlich Ferienwohnungen zuzulassen, sehen wir ganz klar den großen Bedarf an Personalappartements. 26 sind ein schöner Anfang“, ergänzte Reise. Der Bauherr habe sich entschuldigt und umgehend den Fehler behoben und das Bauschild angepasst.

So sah das Schild ursprünglich aus: 95 Ferienappartements sollten veräußert werden. © Privat

Besonders in den sozialen Medien kochten die Emotionen hoch, der Vorfall sorgte für Kopfschütteln und Unverständnis. Der Tenor der Facebooknutzer: Hochprofitable Ferienappartements genießen absolute Priorität, gewünschte Mitarbeiterwohnungen werden vom Bauträger schon mal „vergessen“.

CDU-Fraktionssprecher Hans Sehmel sagte auf Nachfrage: „Jetzt müssen langsam alle aufwachen. Das ist Sinnbild der Politik der letzten Jahre, dass mit falschen Zahlen gearbeitet wird und die Leute am Nasenring durch die Manege geführt werden. Es bleibt eine Baron von Münchhausen-Politik in Großenbrode.“