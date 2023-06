Gremersdorf: Feuerwehr rettet Mann aus Ostsee

Von: Arne Jappe

Beim Rettungseinsatz an der Küste in Gremersdorf herrschte eine starke Brandung. © Arne Jappe

Am Montagnachmittag war ein Mann an der Küste der Gemeinde Gremersdorf gegen eine Steinmole gedrückt worden. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Gremersdorf – Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Montagnachmittag in der Gemeinde Gremersdorf. Nahe dem Campingplatz Blanck Eck geriet eine Person durch den starken Wind und die Wellen in Seenot. Der Mann wurde gegen die Steinmole getrieben und musste von dort gerettet werden. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Der Strandabschnitt ist unbewacht.

Feuerwehr und Rettungswagen waren am Campingplatz Blank Eck in Gremersdorf im Einsatz. © Arne Jappe

Bei Windstärke sechs und einer rauen See war der Mann augenscheinlich ins Wasser gegangen. Passanten hatten den Mann in der Ostsee bemerkt, der immer weiter Richtung Steinmole trieb und sich kaum über Wasser halten konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr eilten zum Einsatzort. Vor Ort spielten sich dramatische Szenen ab. Mehrere Helfer hatten sich selbst in Gefahr gebracht, um dem Mann zu helfen. Immer wieder klatschten die Wellen an die Steinmole. Die Besatzung vom Notarzteinsatzfahrzeug zögerte ebenfalls nicht und sprang nur in Unterhose bekleidet in die Fluten, um dem Mann zu helfen.

Immer mehr Einsatzkräfte trafen am Einsatzort ein. „Wir haben die Einsatzkräfte dann mit Seilen gesichert, damit nicht noch mehr passiert“, sagte Einsatzleiter Christoph Dreyer von der Feuerwehr Gremersdorf. Mit einem Rettungsbrett, einem sogenannten Spineboard, gelang es den Einsatzkräften, den Mann sicher an Land zu bringen. Dort wurde er dann vom Rettungsdienst behandelt, er wurde leicht verletzt. Viele der Retter und Ersthelfer zogen sich leichte Schürfwunden zu, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Der Strand wird an diesem Abschnitt nicht bewacht. Die Feuerwehr ermahnt, bei so einer starken Brandung mit Windstärke sechs auf ein Bad in der Ostsee zu verzichten. Es waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort. Auch die Küstenwache war mit am Einsatz beteiligt.