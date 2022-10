Gremersdorf: Diese Straßen sollen saniert werden

Von: Hans-Jörg Meckes

Im Gremersdorfer Ortsteil Giddendorf peilt die Gemeindevertretung in der Straße Am Schmiedeberg Sanierungsarbeiten voraussichtlich im nächsten Jahr an. © Hans-Jörg Meckes

Die Gemeindevertretung von Gremersdorf hat kürzlich die Sanierung einiger Straßen beschlossen. Auch wurde ein Katasterplan erstellt. In einigen Bereichen sind Kanalarbeiten erforderlich.

Gremersdorf – Schlaglöcher und aufgerissener Asphalt sind in einigen Straßen von Gremersdorf immer noch zahlreich zu finden. Die Gemeindevertretung hat deshalb zusammen mit dem Ingenieurbüro Viebrock die Wege in der Gemeinde begutachtet. In den Haushalt sei ein Betrag von 300.000 Euro eingestellt worden, mit dem bis zum Jahresende einige Stellen ausgebessert werden sollen, teilte Bürgermeister Henning Pries (CDU) auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung mit.

So soll im Ortsteil Giddendorf die Straße Am Schmiedeberg ausgebessert werden, „weil sie wirklich schlimm aussieht“, so Pries. „Wir haben einen Katasterplan erstellen lassen. Es wurde festgestellt, dass auch einige Kanalarbeiten zu machen sind“, erklärte der Bürgermeister weiter. In der Kürze der Zeit lassen sich diese Arbeiten allerdings nicht erledigen, sodass dies auf das nächste Jahr geschoben wird.

Sanierungsmaßnahmen in Seegalendorf, Neuratjensdorf und bei Blank Eck vorgezogen

„Wir haben in diesem Jahr einige andere Maßnahmen vorgezogen“, so Pries weiter. Als Sanierungsmaßnahmen sind in Seegalendorf die L60 am Hof, in Richtung Neuteschendorf ein kurzes Stück von 100 Metern und in Neuratjensdorf am Konnermanns Kamp am Wendehammer Planier- und Entwässerungsarbeiten vorgesehen. Zusätzlich soll in der Nähe der Küste die Straße Richtung Blank Eck zum Campingplatz in die Ausschreibung aufgenommen werden. „Dort ist inzwischen von der Kurve bis zum Knick vor dem Campingplatz die Straße wirklich sehr schlecht. Wir müssen nachher gucken, wo wir dann landen mit den Preisen und mit unserem Budget“, sagte Pries.

Der Bürgermeister fügte hinzu, dass auch der Weg zum Bauhof sehr kaputtgefahren sei. Den würde die bauausführende Firma mitsanieren zu dem Preis, den sie dem Landesbetrieb für den Kreisstraßenbau angeboten habe. Das sei insgesamt ein Stück von etwa 40 Metern. Pries schätzte die Kosten für diese Maßnahme auf circa 10.000 Euro. Die Gemeindevertretung stimmte einstimmig für diese Vorschläge.