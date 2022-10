Interkommunales Gewerbegebiet in Gremersdorf: Archäologen wollen Ausgrabungen vornehmen

Von: Hans-Jörg Meckes

Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein interessiert sich für die Fläche in Gremersdorf, auf der ein interkommunales Gewerbegebiet geplant ist. © Hans-Jörg Meckes

Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein interessiert sich für die Fläche, auf der in Gremersdorf das interkommunale Gewerbegebiet entstehen soll. Die Behörde will dort zunächst Ausgrabungen vornehmen.

Gremersdorf – Bevor es mit dem interkommunalen Gewerbegebiet in Gremersdorf losgehen kann, muss noch auf das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein gewartet werden. Die Behörde stimmt der bisherigen vorliegenden Planung zu, will aber noch prüfen, ob sich dort unter der Erde Kulturdenkmäler befinden.

„Durch die Schienenhinterlandanbindung wurde der Kreis Ostholstein von Nord nach Süd komplett untersucht, und man hat extrem viel gefunden überall“, erklärte Andreas Nagel vom Planungsbüro Ostholstein auf der jüngsten Sitzung der Gremersdorfer Gemeindevertretung. Deshalb werde bei künftigen Bauvorhaben jetzt noch sorgfältiger hingeschaut, so der Planer. Wenn nichts gefunden wird, geht Nagel davon aus, dass wie vorgesehen im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden kann.

Verkehrsgutachten gibt freie Bahn

Von der Ingenieur- und Planungsgesellschaft Logos wurde ein Verkehrsgutachten für die künftige Anbindung des Gewerbegebiets erstellt. Es bescheinigt, dass die künftige Einmündung uneingeschränkt leistungsfähig sei. Auch ein stabiler Verkehrsablauf sei laut dem Gutachten gewährleistet.

Das interkommunale Gewerbegebiet soll in der Gemeinde Gremersdorf zwischen Jahnshof und Giddendorf entstehen. Beteiligt werden auch Heiligenhafen, Oldenburg und Lensahn. Östlich der Autobahn A1, nördlich der Landestraße L60, östlich von Jahnshof und westlich von Giddendorf möchte die Firma E-Gruppe ein großes Logistikzentrum errichten. In drei Hallen, die eine Fläche von 2,5 Hektar umfassen, sollen 60 bis 100 Arbeitsplätze entstehen.

Gemeinde hat sich Mähroboter zugelegt

In seinen Ankündigungen berichtete Gremersdorfs Bürgermeister Henning Pries, dass die Gemeinde sich mittlerweile einen Mähroboter zugelegt habe, der den Rasen des Sportplatzes kurz halte. „Er mäht den Rasen tipptopp, bis jetzt läuft das sehr gut.“

Für den Ortsteil Giddendorf sei ein neues Spielgerät mit einer Doppelschaukel angeschafft worden. „In Jahnshof sind wir auch dabei, den Spielplatz neu zu errichten. Da ist der Bauhof dabei, Zäune neu zu setzen. Wir haben in Zusammenarbeit mit den Eltern eine Sandkiste aufgebaut“, so Pries. Auch eine Seilbahn, die es dort früher schon einmal gab, soll in Jahnshof wieder installiert werden.