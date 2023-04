Goldschmidt in Heiligenhafen: Erste Klartext-Aussagen zum Nationalpark

Von: Patrick Rahlf

Wie Umweltminister Tobias Goldschmidt in Heiligenhafen sagte, müsse ein Nationalpark als Chance verstanden werden. © Patrick Rahlf

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt kam nach Heiligenhafen, um über einen möglichen Nationalpark in der Ostsee zu diskutieren. Die Sorgen um Einschränkungen in der Region sind groß. Der Minister konnte einige davon entkräften.

Heiligenhafen – Das Thema bewegt seit Wochen den Norden Ostholsteins: Der Kieler Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will einen Nationalpark Ostsee ins Leben rufen. Noch ist das nicht entschieden, bei den betroffenen Städten und Gemeinden sind die Sorgen und Ängste jedoch groß. Bei einer vom SPD-Ortsverein Heiligenhafen organisierten Veranstaltung am Mittwochabend war niemand Geringeres als der Minister selbst vor Ort und stellte sich vielen kritischen Fragen.

Vor allem eine Frage hat die mehr als 200 Besucher des Binnensee-Pavillons beschäftigt: Welche konkreten Einschränkungen wird der Nationalpark mit sich bringen? Goldschmidt will den Zustand der Ostsee, der seiner Aussage nach jämmerlich sei, verbessern und dafür verschiedene Schutzgebiete zwischen Flensburg bis östlich von Fehmarn einrichten. Erstmals ließ sich Schleswig-Holsteins Umweltminister, der stets von einem ergebnisoffenen Prozess sprach, konkrete Aussagen entlocken. „Ich sehe keinerlei Einschränkungen für den Segelsport, selbst in den Kernzonen des Nationalparks nicht. Segeln gehört zu Schleswig-Holstein dazu“, erklärte Goldschmidt. Auch für Kiter und Surfer sehe er generell keine Probleme. „Da werden wir ganz sicher Lösungen finden, mit denen alle leben können.“ Ebenfalls soll das Baden weiterhin überall möglich sein, das Gleiche gelte für die Strandnutzung. „Ich bin etwas schockiert, dass jemand denkt, dass wir diese Nutzungen einschränken würden“, sagte der Minister. Anders als beim Segelsport würde es jedoch Einschränkungen bei reinen Motorbooten oder Jetskis geben, ließ Goldschmidt durchblicken. Auch die Küstenfischerei wäre betroffen, daraus machte der Gast aus Kiel keinen Hehl. Insgesamt müsse die Region eine Nationalpark-Ausweisung als Chance verstehen, schließlich hätten alle Schleswig-Holsteiner ein Interesse daran, dass es der Ostsee gut gehe.

Mehr als 200 Interessierte fanden Mittwochabend den Weg in den Binnensee-Pavillon, um mit Minister Tobias Goldschmidt über einen möglichen Nationalpark zu diskutieren. © Patrick Rahlf

Kuno Brandt: „Nimmt uns einige Sorgen“

„Dass die grundlegenden touristischen Angebote nicht betroffen wären, nimmt uns heute Abend auf jeden Fall einige Sorgen, wenngleich die Skepsis bleibt“, sagte Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos). Arne Horn, Vorsitzender der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen, nahm die Aussagen Goldschmidts zum Segelsport zufrieden zur Kenntnis, wenngleich er sich zukünftig noch „mehr Fakten und Futter“ wünschte. Regatten müssten beispielsweise von Motorbooten begleitet werden. Wie gehe man damit um?

„Massive Einschränkungen“ sieht dagegen Ulrich Elsner, Geschäftsführer der Küstenfischer Nord, auf die ohnehin schon arg gebeutelte Fischerei zukommen, sollte eine Umsetzung der Nationalpark-Pläne erfolgen. „Die meisten Betriebe fischen nur noch ein bis drei Seemeilen vor der Küste und wären somit voll betroffen.“ Goldschmidt entgegnete, dass gerade die Fischer ein Interesse daran haben müssten, dass sich die Fischbestände wieder erholen könnten.

Heiligenhafens SPD-Ortsvereinsvorsitzende Monika Rübenkamp (r.) moderierte die zweieinhalbstündige Diskussionsrunde. © Patrick Rahlf

Heiligenhafens Tourismuschef Eike Doyen und Winfried Witt vom NABU Heiligenhafen wünschten sich beide, dass durch den Nationalpark keine beruflichen Existenzen gefährdet werden. „Als ich vor einigen Wochen an der Auftaktveranstaltung zu diesem Thema in Kiel teilgenommen hatte, war ich sehr beunruhigt. Nun glaube ich, dass eine vernünftige Einigung gefunden werden könnte“, erklärte Eike Doyen.

Auch die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Sandra Redmann, war zu Gast im Pavillon. „Wenn alle bei diesem Abwägungsprozess mitgenommen werden, könnte etwas Großes entstehen für unser Bundesland.“

Warum nicht die Lübecker Bucht?

Heiligenhafens SPD-Ortsvereinsvorsitzende Monika Rübenkamp, die die Veranstaltung wie gewohnt souverän und kurzweilig moderierte, fragte in Richtung des Ministers, warum er die Lübecker Bucht bei den vorläufigen Überlegungen ausgeklammert hätte. Sei dort der Zustand der Ostsee etwa nicht „jämmerlich“, wie Goldschmidt eingangs über das Binnenmeer sagte. „Es ist erst mal nur ein Vorschlag. Wir haben uns angeschaut, wo sich bereits Schutzgebiete befinden, die gut einbezogen werden könnten. Das alles wäre in der Lübecker Bucht deutlich schwieriger umsetzbar“, gab der Minister zu Protokoll. Zum Abschluss sagte er, dass noch nichts in Stein gemeißelt sei. Auch die Grundidee eines Nationalparks werde in den anstehenden Beteiligungsworkshops auf den Prüfstand gestellt.

Große Priorität genieße auch für den Umweltminister die Beseitigung der Munitionsaltlasten auf dem Grund der Ostsee. „Endlich hat Berlin die Weichen gestellt und 100 Millionen Euro freigegeben.“ Er hofft, dass 2025 mit der Bergung begonnen werde.