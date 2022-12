Drei Brände an einem Tag bei Ameos: Polizei ermittelt Verdächtigen

Von: Patrick Rahlf

Gleich dreimal musste die Feuerwehr Heiligenhafen am Dienstag auf dem Ameos-Gelände eingreifen. © Rahlf

Am vergangenen Dienstag haben mehrere Brände in einem Personalwohnheim auf dem Gelände der Ameos-Klinik die Feuerwehr Heiligenhafen auf Trab gehalten.

Heiligenhafen – Von zwei Brandstiftungen hat die HP bereits in der Mittwochsausgabe berichtet, drei Personen wurden bei diesen Vorfällen leicht verletzt. Ein drittes Feuer brach am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr aus, wie die Polizeidirektion Lübeck mitgeteilt hat.

„Die Brandmeldeanlage des Gebäudes löste abermals aus. In zwei Waschräumen der Unterkunft waren die Papierhandtuchhalter vorsätzlich angezündet worden. Ein Übergreifen des Feuers auf wesentliche Gebäudeteile war aufgrund der Beschaffenheit der Räumlichkeiten jedoch ausgeschlossen. Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden ist gering“, so die Beamten.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen hat sich der Tatverdacht gegen einen 47 Jahre alten Ameos-Bewohner erhärtet, der sich gegenwärtig in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, teilten die Polizeibeamten mit. Aufgrund seines eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens sei der Mann einem Amtsarzt vorgestellt worden, der die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verfügt hätte. Die Kriminalpolizeistelle Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung in drei Fällen und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer.

Die drei Brände am Dienstag waren die Einsätze 232 bis 234 für die Heiligenhafener Feuerwehr.