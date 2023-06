Es ist Gildezeit in Heiligenhafen

Von: Peter Foth, Patrick Rahlf

Die Heiligenhafener Gildekapelle begleitete gestern Nachmittag den Gildevogel zum Seebrückenvorplatz, wo sie anschließend ein Platzkonzert gab. © Patrick Rahlf

In Heiligenhafen gibt es heute den Festumzug der großen Bürgergilde und das Schießen an der Seebrücke. Der Vogel wurde auf den Namen „Fred“ getauft.

Heiligenhafen – Die Warderstadt steht wieder im Zeichen der Großen Bürgergilde. Den Auftakt zum Gildefest 2023 machte am Mittwoch die Vogelabnahme durch die Ältermänner Horst Sachau und Jan-Hendrik Lohde. Sie haben das Werk der Vogelbauer Manfred Hopp, Bernd Thede und Christian Thede auf Herz und Nieren geprüft und dem Vogel den Abnahmestempel aufgedrückt. Der 1. Ältermann Horst Sachau bedankte sich für die wieder einmal „sehr gute Arbeit“. Worte des Lobes gingen auch an den baldigen Landrat Timo Gaarz, der die Farben für die Flattern gut hinbekommen habe. Allen Gildebrüdern. Gildeschwestern und Gästen wünschte der Ältermann ein schönes Gildefest bei strahlendem Sonnenschein.

Vorweg die Gildekapelle und dahinter auf dem Wagen traditionell das Vogelrichtkommando, im Schlepp der neue Gildevogel – so kam die Gildeformation gestern Nachmittag pünktlich um 14.30 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz an. Dort wurde im Anschluss der Vogel gerichtet, wenig später erfolgte die mit Spannung erwartete Taufe. Horst Sachau taufte den diesjährigen Gildevogel auf den Namen „Fred“ – in Erinnerung an Gildebruder Fred Geßner, der erst kürzlich verstorben ist und mehr als 20 Jahre lang als Kassierer für die Große Bürgergilde tätig war. „Außerdem war Fred Geßner Ehrenkreuzträger“, berichtete Horst Sachau gestern Nachmittag an der Seebrücke.

Heute marschieren die Gildebrüder im schwarzen Anzug mit Zylinder und gelber Gilderose durch die Stadt. Der Festumzug formiert sich um acht Uhr und marschiert zum Rathaus zum Abholen der Fahnen und für einen Empfang bei Bürgermeister Kuno Brandt. Danach geht es zur Kranzniederlegung an das Ehrenmal im Stadtpark und weiter zur Seebrücke. Um 11 Uhr beginnt der Festkommers im Beach Motel. Das Schießen auf den Gildevogel beginnt um circa 14.30 Uhr. Mit dem Königsschuss und der Proklamation des neuen Gildekönigs wird gegen 19.30 Uhr gerechnet.

50 Jahre Ausruferkommando

Es gehört zu den Gildefeierlichkeiten einfach dazu, dass das Ausruferkommando durch die Straßen der Stadt marschiert und den Heiligenhafenern mitteilt, was in der Gilde passiert. Die Einweihung des alten Gill-Hus‘ vor 50 Jahren – am 6. Januar 1973 – war die Geburtsstunde des Ausruferkommandos der Großen Bürgergilde. Die Gildebrüder Heinz Prinz und Egon Schröder zogen am besagten 6. Januar 1973 mit Trommel und Glocke ins Gill-Hus ein und gaben die Eröffnung der neuen Heimat bekannt. Seitdem ziehen die Ausrufer jeweils vor dem Rechnungstag, dem Jahrestag sowie vor dem Sommerfest durch die Stadt und geben die Gildefeierlichkeiten der Öffentlichkeit bekannt.

Das Gilde-Ausruferkommando kann bei diesem Gildefest das 50-jährige Bestehen feiern. © Peter Foth

Seit 1979 gibt es zwei Ausruferkommandos – das Kommando West und das Kommando Ost. Ein Kommando besteht aus einem Gildetrommler, einem Ausrufer sowie einem Fahrer. Vor jedem Ausrufereinsatz findet die Vergatterung im Rahmen einer Vorstandssitzung unter der Leitung des 1. Ältermanns statt. Dort werden die Urkunden ausgehändigt.

Das Kommando wird durch den Obertrommler Timo Gaarz geleitet. Unterstützt wird er von Gildetrommler Sebastian Rohde. Die Ausrufer sind im Jubiläumsjahr Johannes Gaarz und Markus Petri, die Fahrer heißen Günter Roden und Jan Hendrick Stölting.