FUXX-Hausverwaltung: André Jörns gibt Leitung in jüngere Hände

Von: Andreas Höppner

Teilen

Immobilienexperte André Jörns hat die Verantwortung für die FUXX-Hausverwaltung in jüngere Hände übergeben. © Andreas Höppner

Immobilienexperte André Jörns von der FUXX-Hausverwaltung gibt die Leitung des Unternehmens jetzt in jüngere Hände. Künftig leitet Robert Rothböck das Unternehmen.

Heiligenhafen – André Jörns – im nördlichen Ostholstein ist er nicht nur ein gewöhnlicher Immobilienexperte, er gehört vielmehr zu den bekanntesten seiner Zunft. Mit Maklerbüros auf Fehmarn, in Heiligenhafen und in Marne, wo der 62-Jährige seinen Lebensmittelpunkt hat, haben er und sein Team sich einen Namen gemacht.

„Es ist an der Zeit, aus der ersten Reihe zurückzutreten“, möchte André Jörns in Zukunft ein wenig kürzertreten. Aus diesem Grund hat der Immobilienprofi die FUXX-Hausverwaltung in jüngere Hände übergeben. Für mehr als 1500 Wohneinheiten wird zukünftig Robert Rothböck (39) zuständig sein.

Jörns steht weiterhin beratend zur Seite

„Ich freue mich, mit Robert Rothböck als neuen Gesellschafter und Geschäftsführer einen qualifizierten Nachfolger gefunden zu haben“, so Jörns. Bei der Hausverwaltung müsse man 7/24 verfügbar sein, macht der 62-Jährige deutlich, dass er nicht „mehr alles machen muss“. Beratend werde er natürlich weiterhin zur Verfügung stehen, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang erinnert André Jörns daran, dass die FUXX-Hausverwaltung zu den größten Hausverwaltungen in Ostholstein gehöre. „Dabei handelt es sich überwiegend um Wohnungseigentümergemeinschaften, außerdem werden Mietwohnungen verwaltet.“ In die Hände seines Nachfolgers übergebe er nicht nur „ein gut bestelltes Feld“, sondern auch das bewährte Mitarbeiterteam, das den Wohnungseigentümern auch künftig mit Rat und Tat verlässlich zur Verfügung stehe.

Als Immobilienmakler wird André Jörns aber weiterhin unvermindert engagiert tätig sein. Denn auch nach drei Jahrzehnten im Geschäft bereite ihm der Beruf des Immobilienmaklers große Freude, so Jörns, der auch Mitglied im Gutachterausschuss des Kreises Ostholstein sowie Sachverständiger für bebaute und unbebaute Grundstücke ist.

Jahrzehntelange Erfahrung auf dem Immobilienmarkt, kombiniert mit einer hohen Markt- und Ortskenntnis, sei die Basis für den Erfolg von Immobilien-FUXX, resümiert André Jörns und sagt: „Es ist noch lange nicht Schluss.“