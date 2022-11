Freigabe für Neubaugebiet in Neukirchen

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Ziemlich aufgewühlt sah das Neubaugebiet nördlich der Kirche in Neukirchen während der Ausgrabungsarbeiten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein lange aus. © Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 2022

Auf dem Neubaugebiet in Neukirchen sind die archäologischen Ausgrabungen beendet. Künftig darf dort gebaut werden. Wann es mit der Roherschließung los geht, steht aber noch nicht genau fest.

Neukirchen – Ende Oktober sind auf dem geplanten Neubaugebiet in Neukirchen die Ausgrabungsarbeiten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein zu Ende gegangen. Im Frühjahr sind dort wichtige Funde einer mittelalterlichen Siedlung gemacht worden. Nun hat die Behörde das Gebiet zur Bebauung freigegeben.

Bei den Ausgrabungen seien zwei Hausgrundrisse durch Verfärbungen im anstehenden Boden sowie einige Gruben und Feuerstellen dokumentiert worden. „Sie gehören zu einem mittelalterlichen Gehöft“, teilt Christoph Unglaub vom Archäologischen Landesamt mit. „Die Befunde sind soweit nach den Ergebnissen der Voruntersuchung im Frühjahr erwartbar gewesen und keine ausdrückliche Sensation, aber wissenschaftlich sehr spannend, da die bislang wenig erforschte Übergangszeit von der slawischen zur frühdeutschen Aufsiedlung erfasst werden kann“, sagt Unglaub, der als Dezernent für den Kreis Ostholstein tätig ist.

Die nun dokumentierten Besiedlungsspuren würden zu den ältesten Häusern in Neukirchen gehören. „Sie sind Zeugnis der frühdeutschen Übernahme des vorher slawischen Ortes“, so Unglaub weiter. Ebenso sei dies auch die vom Fundplatz nur etwa 100 Meter entfernte St. Antonius-Kirche aus dem zwölften Jahrhundert, die vermutlich wenige Zeit nach der Eroberung des slawischen Wagriens in den Jahren 1138 und 1139 erbaut wurde. „Aus diesem Grund stellt dieser Fundplatz eine Besonderheit für die Erforschung der Landesgeschichte dar“, betont Unglaub. Das Fundmaterial umfasse bisher vor allem Keramikscherben, aber auch einige Metallgegenstände wie Messer und Feuerstahl. Nun seien die Arbeiten abgeschlossen, und das Gebiet wurde vom Archäologischen Landesamt für die Bebauung freigegeben, erklärt Unglaub.

Grundstücke noch nicht verkauft

Das freut auch Geschäftsführer Andree Sell-Begemann vom Investor Bauland Schleswig-Holstein, der das Gebiet bald erschließen will. „Wir haben jetzt die Freigabe, dass das Neubaugebiet realisiert werden darf.“ Zuerst stehe die Roherschießung mit der Infrastruktur für die Ver- und Entsorgung an. Anschließend beginne im zweiten Schritt der Endausbau. „Die Grundstücke sind noch nicht verkauft“, betont Sell-Begemann. Man könne sich online auf der Seite bauland-sh.com darauf bewerben. Derzeit wird der Abschnitt zum Neukirchener Neubaugebiet allerdings aktualisiert, das Formular ist aufgrund der hohen Nachfrage aktuell deaktiviert.