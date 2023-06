Großenbrode: Förderverein für Heimatkunde und Landschaftspflege feiert 25. Jubiläum

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Vorstand des Vereins besteht derzeit aus der 2. Vorsitzenden Stefanie Heeckt (v.l.), Dr. Gerd Kappe, Klaus Schneider, Dorothea Arnold-Theloe, dem 1. Vorsitzenden Jörn Koch, Rüdiger Ehler und Anna Hinkelmann. © Hans-Jörg Meckes

In Großenbrode feierte der Förderverein für Heimatkunde und Landschaftspflege sein 25. Jubiläum im Spritzenhaus. Die Mitglieder blickten zurück und voraus.

Großenbrode – Als die Gemeinde Großenbrode im Jahr 1997 das 84 Hektar große ehemalige Marinegelände erwarb, hatten Hauke Kobarg, Jürgen-Detlef Reise und Hans-Heinrich Schröder die Idee, einen Wald auf der Hälfte dieser Fläche entstehen zu lassen. Um die Gedanken in die Tat umzusetzen, gründeten zehn Einwohner am 2. Februar 1998 den Förderverein für Heimatkunde und Landschaftspflege im Großenbroder Winkel. Dieser Verein feierte nun sein 25-jähriges Jubiläum im neuen Spritzenhaus auf dem Dorfplatz und hat in dieser Zeit vieles bewerkstelligt, was die kleine Gemeinde am Sund bereicherte.

Das Vorhaben ging damals als „die größte Aufforstung des Jahres in Schleswig-Holstein“ in die Geschichte ein, blickte der 1. Vorsitzende Jörn Koch zurück. Nach nicht einmal einem Jahr von der Vereinsgründung bis zum Bepflanzen war der Wald, der auf den Namen „Großenbroder Holz“ hört, zum Großteil vollbracht. 135.000 DM habe das damals gekostet, so Koch weiter. Hinzu kamen zwei Streuobstwiesen und ein Feuchtbiotop. Sogar die Grundschule hat auf dem Gelände ihr „Grünes Klassenzimmer“ eingerichtet. Am Fliederhof wurde 2016 eine weitere Fläche aufgeforstet. „So konnte ein grünes Band entstehen von der Nordküste Großenbrodes über die Aue, den Fliederhof, den Wald, bis an den Großenbroder Südstrand“, beschrieb der Vorsitzende. Vor zwei Jahren erhielt das „Großenbroder Holz“ sogar die Auszeichnung als „Wald des Jahres“ vom Naturschutzverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Verein vermittelt seit jeher Heimatkunde in Großenbrode

Ebenso sei die Heimatkunde einer der Zwecke des Vereins, betonte Koch, denn wer die Zukunft gestalten wolle, müsse auch die Vergangenheit kennen. „1999 gab es die ersten kleinen Ausstellungen unter der Regie von Bodo Hagemann und Günter Heeckt in den Räumen der damaligen Strandpassage.“ Sie seien immer weitergewachsen, heute zeige der Verein seine Ausstellungen im Südstrandcenter.

Der 1. Vorsitzende Jörn Koch hält seine Rede zum 25. Jubiläum des Fördervereins für Heimatkunde und Landschaftspflege in Großenbrode. © Hans-Jörg Meckes

Nicht nur das 25. Jubiläum werde in diesem Jahr gefeiert, so Koch weiter. Auch der Naturerlebnispfad wird zehn Jahre alt. „Hier kann man an verschiedenen Stationen Natur erleben, fühlen, riechen und genießen.“ Im Sommer werden Einheimischen und Gästen regelmäßige Führungen durch den Naturerlebnispfad angeboten. Besonders viel Engagement habe Rosemarie Reimann bei der Entstehung des Pfades gezeigt, der Koch dafür dankte. „Hiermit wurde der touristisch geprägte Ort um eine Attraktion reicher“, sagte der Vorsitzende.

Seit 2016 hat der Verein im Ort zahlreiche Pultschilder aufgestellt, die die Geschichte der Gemeinde Einheimischen und Gästen näherbringen sollen. All das wäre ohne die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren nicht möglich gewesen, merkte Koch an.

„Im Jahr 2019 konnten wir durch einen Zufall durch die Mitglieder Michael Beutner und Hartwig Harms das Modell des Fährbahnhofs Großenbrode Kai aus dem Museum der Deutschen Bahn in Nürnberg als Dauerleihgabe nach Großenbrode holen, was mittlerweile das Museum wirklich bereichert“, sagte Koch.

Hans-Heinrich Schröder gehört zu den Gründungsmitgliedern, die den Verein 1998 ins Leben riefen. © Hans-Jörg Meckes

Als Gründungsmitglied richtete auch Hans-Heinrich Schröder Worte zum Jubiläum an die Mitglieder und Gäste. „Ich bin der letzte Initiator, der noch lebt – Hauke Kobarg und Jürgen-Detlef Reise – Gott habe sie seelig, aber ohne diese beiden würden wir heute hier nicht sitzen.“ Der Erfolg der Projekte in der Anfangsphase des Vereins, sei auch zu einem großen Teil Jürgen Zuch, der damals in Großenbrode als Büroleitender Beamter arbeitete, zu verdanken, betonte Schröder. „Es ist etwas für die Allgemeinheit geschaffen worden und für die Zukunft.“ Schröder gründete den Verein vor 25 Jahren zusammen mit Lothar Mauritz, Gerhard Schmidt, Christel Georgi, Bodo Hagemann, Eckart Jens, Hartmut Deiterding, Ludwig Bugislaus, Jürgen-Detlef Reise und Ludger Reise. Nach all den Jahren wisse Schröder, was es heißt, ein Ehrenamt auszufüllen. Dafür danke er jedem, der im Verein aktiv ist und sich für den Erhalt der Natur sowie die Vermittlung der Geschichte des Ortes einsetzt.