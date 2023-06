Flixbus geriet gestern kurz vor der Fehmarnsundbrücke in Brand

Von: Hans-Jörg Meckes

Ein Flixbus fing gestern kurz vor der Fehmarnsundbrücke Feuer (Symbolbild). © IMAGO/Michael Bihlmayer

Der Motorraum eines Flixbusses hat am gestrigen Donnerstagabend kurz vor der Fehmarnsundbrücke Feuer gefangen. 40 Personen auf dem Weg nach Stockholm mussten den Bus verlassen.

Großenbrode – Kurz vor der Fehmarnsundbrücke bei Großenbrode war am gestrigen Donnerstag am Abend gegen 18.20 Uhr auf der Bundesstraße 207 in Richtung Fehmarn ein Flixbus in Brand geraten. „Er war mit 40 Personen auf dem Weg nach Stockholm“, sagt Polizeisprecher Maik Seidel.

Nachdem die Insassen plötzlich eine Rauchentwicklung im Motorraum bemerkten, verließen sie sofort den Bus. „Ein Fahrgast hat mit einem Feuerlöscher die Flammen eingedämmt und sich durch das Rauchgas dabei leicht selbst verletzt“, so Seidel weiter. Er musste daraufhin in eine Klinik, die er nach kurzer Zeit aber wieder verlassen konnte. Danach übernahm die Feuerwehr Großenbrode das Löschen des Busses. Als Großenbrodes Wehrführer Jan Koblitz zum Einsatzort kam, war der Brand bereits aus. „Der Bus war von innen stark verqualmt“, so Koblitz.

Wegen des Brandes und des Einsatzes habe sich ein Rückstau von vier Kilometern auf dem Festland vor der Fehmarnsundbrücke gebildet, informiert Seidel. Für die Fahrgäste des Flixbusses konnte es nach drei Stunden gegen 21 Uhr weitergehen. Sie erhielten einen Ersatzbus und konnten die Fahrt nach Stockholm fortsetzen.