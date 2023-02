Großenbrode: Wohnwagen brennt in voller Ausdehnung

Von: Arne Jappe

Mit insgesamt 25 Einsatzkräften war die Feuerwehr Großenbrode am Dienstagmorgen in der Teichstraße im Einsatz. Die Straße war während des Einsatzes abgeriegelt. © Arne Jappe

Am Dienstagmorgen (7. Februar) brannte in Großenbrode ein Wohnwagen direkt neben einem Wohnhaus in der Teichstraße komplett aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Nachbarn konnten die noch schlafende Familie wecken und somit in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten.

Es war kurz vor halb sechs am Dienstagmorgen. Die Leitstelle Süd alarmiert edie Feuerwehr Großenbrode mit dem Stichwort Rauchentwicklung groß. Wehrführer Jan Kolbitz wollte gerade zur Arbeit, als der Meldeempfänger den Alarm meldete. „Ich bin dann direkt zur Einsatzstelle gefahren und sah den Wohnwagen bereits in voller Ausdehnung brennen“, sagte Kolbitz. Es war Eile geboten, da der Wohnwagen in unmittelbarer Nähe vom Wohnhaus stand. „Ich habe vom Hauseigentümer Feuerlöscher bekommen und habe noch versucht, das Feuer ein wenig einzudämmen“, sagte Jan Kolbitz.

Doch die Löschversuche vom Großenbroder Wehrführer konnten nicht verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich umgehend an die Brandbekämpfung. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses war bereits die Fensterscheibe zum Kinderzimmer geborsten. Der Feuerwehr gelang es aber, das Feuer schnell zu löschen und somit ein Feuer im Einfamilienhaus zu verhindern. Immer wieder kontrollierten die Einsatzkräfte die Hauswand und den Dachbereich mit Wärmebildkameras, um mögliche Glutnester aufzuspüren.

Brandursache unklar

Die Polizei muss nun klären, wieso es zu dem Feuer kam. Der Wohnwagen hat nur noch Schrottwert, an dem Gebäude entstand außer dem geborstenen Fenster kein Schaden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Großbrand verhindert werden. Die Feuerwehr war mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Teichstraße war im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.