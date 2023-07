Zwölfjähriger absolviert das Empire State Building Run-Up im Ferienpark

Von: Patrick Rahlf

Dass der zwölfjährige Niedersachse Daniel König topfit ist, hat er gestern Mittag unter Beweis gestellt. © Patrick Rahlf

Daniel König ist zwölf Jahre alt und ist achtmal die 13 Stockwerke des Ferienparks in Heiligenhafen hochgelaufen. Auch absolvierte er 800 Liegestütze.

Heiligenhafen – Das Empire State Building Run-Up ist das bekannteste Treppenlauf-Wettrennen weltweit. Es findet seit 1978 jährlich im Empire State Building in New York City statt. Zu bewältigen sind 1576 Treppenstufen und 320 Höhenmeter. Der zwölfjährige Daniel König aus Niedersachsen war gestern nicht in den USA, sondern in Heiligenhafen, wo er diese Distanz im Ferienpark absolviert hat. Insgesamt acht Mal ist er die 13 Stockwerke nach oben gerannt, zudem hat er die ganze Aktion mit 800 Liegestützen abgerundet.

„Das war anstrengend. Ich bin erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Das Training hat sich ausgezahlt“, sagte Daniel König, der eigentlich als Judoka aktiv ist und sich gemeinsam mit seinem Trainer und Förderer Jürgen Manteufel die sportliche Challenge ausgedacht hat. „Schon früh ist mir aufgefallen, dass Daniel Liegestütze unglaublich leicht fallen. Auch das Treppenlaufen geht ihm leicht von der Hand, deshalb kam die Idee, diese beiden Dinge zu einer Aktion zu kombinieren“, erklärte Jürgen Manteufel. Bereits im vergangenen Jahr hat Daniel König das Empire State Building Run-Up im Ferienpark absolviert und dabei 500 Liegestützen absolviert. Gestern erfolgte die Steigerung mit 300 zusätzlichen Einheiten in einer deutlich besseren Zeit: 36 Minuten und 46 Sekunden. „Wir kommen nächstes Jahr wieder“, versprach Daniel König, der dann 1000 Liegestütze packen will und unter 35 Minuten bleiben möchte.

Förderer Jürgen Manteufel und Trainer Frank Josuttis sind mächtig stolz auf ihren Schützling. © Patrick Rahlf

Der frühere Judo-Bundesligakämpfer Jürgen Manteufel wuchs in Heiligenhafen auf, den Kontakt zu seiner Heimatstadt hat er aber nie abbrechen lassen. Eine Sportgruppe aus Lilienthal bei Bremen ist seit Jahren immer für eine Woche Gast in Heiligenhafen. „Unser Vereinsengagement richtet sich speziell auf Inklusion, Spaß und Leistungsförderung“, so Jürgen Manteufel, dem es gleichzeitig wichtig ist, die Kinder nicht zu überfordern. „Wir schauen genau, was möglich ist und bauen sie behutsam auf.“

Ein Traum von ihm und seinem Schützling Daniel ist es, das Empire State Building Run-Up an Ort und Stelle in New York City zu absolvieren. „Wir schauen mal, was die nächsten Jahre noch möglich ist. Daniel kann es weit bringen. Wir halten die Augen und Ohren nach Sponsoren, die einen derartigen Trip ermöglichen könnten, auf jeden Fall offen.“