Erschließung von Heiligenhafens Neubaugebiet abgeschlossen

Von: Patrick Rahlf

Freuen sich über die abgeschlossene Erschließung des Baugebietes: Die Gollan-Mitarbeiter Bastian Marten und Olaf Path, Ingenieurin Petra Maas, Bürgermeister Kuno Brandt, Kämmerin Ute Dost, Sebastian Fey (Bauamt), Bauamtsleiter Roland Pfündl sowie der städtische Auszubildende Finn Schwarck. © Patrick Rahlf

Die Stadt Heiligenhafen ist mit der Erschließung ihres Neubaugebiets fertig. Die Stadt investiert 1,7 Millionen Euro. Auf das Gelände passen 15 Einfamilienhäuser und sechs Doppelhäuser.

Heiligenhafen – Vier Jahre sind seit der Aufstellung des Bebauungsplanes durch Heiligenhafens Stadtvertretung für ein Neubaugebiet östlich der Lindenstraße und nördlich der Carl-Maria-von-Weber-Straße vergangen. Nun sind alle Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen, mit dem Bau von 15 Einfamilienhäusern sowie sechs Doppelhäusern könnte begonnen werden. Insgesamt rund 1,7 Millionen hat die Erschließung die Stadt Heiligenhafen gekostet.

Bekanntlich sind die insgesamt 27 Grundstücke nach dem Einheimischenmodell zu vergünstigten Konditionen vergeben worden. Mittlerweile sind fünf Einheiten beurkundet, fünf weitere stehen kurz davor, und auch bei den übrigen 17 sei man guter Dinge, dass demnächst Vollzug gemeldet werden könne, sagte Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos). Wie Kämmerin Ute Dost erinnerte, habe es zu Beginn 125 Interessenbekundungen für die 27 Grundstücke gegeben. „Nachdem wir alle Interessenten angeschrieben hatten, kamen gerade einmal 27 Bewerbungen zurück. Da nicht alle die Kriterien erfüllten, mussten wir eine zweite Bewerbungsrunde durchführen.“ 40 Kandidaten gab es am Ende für die 27 Grundstücke.

Jahreseinkommen: Strikte Grenzen festgelegt

Schon frühzeitig wurden die Kriterien festgelegt: Eine Familie mit einem Kind darf nicht mehr als 79.000 Euro brutto im Jahr an Einkünften haben, bei zwei Kindern sind es 86.000 Euro (ohne Kindergeld). „Es dürfen sich keine Immobilien im Besitz befinden, zudem darf das Barvermögen 100.000 Euro nicht überschreiten“, sagte Ute Dost zu den Voraussetzungen. Schließlich habe die Stadtvertretung das Ziel ausgegeben, östlich der Lindenstraße Heiligenhafener Familien den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen, die sonst keine großen Chancen auf dem hart umkämpften Immobilienmarkt an der Ostsee hätten, erklärte Kuno Brandt. „Wir liegen hier bei einem Bodenrichtwert von 300 Euro, veräußern die voll erschlossenen Grundstücke aber zu Quadratmeterpreisen zwischen 180 und 220 Euro.“ Die kompletten Erschließungskosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro wird die Stadt über den Verkauf nicht wieder reinholen können.

Am Fuße des Neubaugebiets ist ein großes Regenrückhaltebecken entstanden. © Patrick Rahlf

Je nachdem wie hoch das Einkommen des Käufers sei, könnte noch eine zusätzliche Ermäßigung von bis zu 25 Prozent des Grundstückspreises hinzukommen, merkte Ute Dost an. Spätestens 24 Monate nach dem Grundstückserwerb muss mit dem Hausbau begonnen werden, 48 Monate nach Beurkundung muss dieser abgeschlossen sein – den explodierenden Baukosten und den hohen Zinsen zum Trotz.

In den vergangenen Monaten hat die Firma Gollan in dem Neubaugebiet kräftig angepackt: Regen- und Schmutzwasserschächte sind gebaut worden, zudem wurden 21 Hausanschlüsse gelegt. Eine provisorische Baustraße ist entstanden, zudem wurden die ersten acht Straßenlaternen aufgestellt. Außerdem ist ein fast 90 Meter langes Regenrückhaltebecken ausgehoben worden, wie Bauamtsleiter Roland Pfündl mitgeteilt hat. Das über Pellets betrieben Blockheizkraftwerk, das die Wärme- und Stromversorgung sicherstellen soll, wird im Juli aufgestellt.

Kuno Brandt hob die guten Verhandlungen mit dem Kleingärtnerverein hervor, der sich zu jeder Zeit gesprächsbereit gezeigt hatte. „Wir waren im Bereich des Regenrückhaltebeckens auf Grundstücke der Kleingärtner angewiesen. Die Zusammenarbeit lief reibungslos, der Verein wurde entschädigt.“

Des Weiteren teilte die Verwaltungsseite mit, dass bereits zwei Baugenehmigungen für das Neubaugebiet erteilt worden sind. Kuno Brandt: „Theoretisch könnten ab der ersten Juliwoche die Bagger für die ersten Eigenheime rollen.“