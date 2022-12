Ermittlungen zu Einbruchserie in Heiligenhafen laufen

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Der Laden „Sternschnuppe“ in der Hafenpassage ist Montagnacht in den Fokus Krimineller gerückt. Durch die Scheibe sollte sich Zutritt verschafft werden. © Patrick Rahlf

In Heiligenhafen gibt es neue Details zum Einbruch in den Laden „Sternschnuppe“. Täter versuchten, das Fenster mit einem Gullideckel einzuschlagen.

Heiligenhafen – Die Einbruchserie in Heiligenhafener Geschäfte und kulturelle Einrichtungen beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei Oldenburg. „Das gehäufte Auftreten derartiger Fälle ist natürlich Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Maik Seidel von der Polizeidirektion Lübeck gestern der HP. In den vergangenen Wochen war es zu mindestens fünf bestätigten Einbrüchen im Innenstadtgebiet gekommen, darunter zu zweien in der Stadtbücherei.

Mittlerweile sind mehr Details zu dem Einbruch in den Geschenkartikelladen „Sternschnuppe“ in der Hafenpassage bekannt geworden. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.30 Uhr. Die Täter versuchten, die Fensterscheiben des Geschäfts zu zerstören, unter anderem mit einem Gullideckel. Doch von dem Einbruch existieren Videoaufnahmen, die die Gesichter der Täter zeigen sollen, berichtete der Eigentümer der Immobilie der HP. Das Videomaterial sei umgehend der Polizei zur Verfügung gestellt worden, die dadurch wichtige Erkenntnisse erlangt hätte. „Dazu möchte ich aufgrund der laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen“, erklärte Polizeisprecher Maik Seidel gestern Nachmittag auf Nachfrage.

Ob die Videoaufnahmen dafür sorgen, dass die Einbruchserie ein Ende findet, werden die nächsten Wochen zeigen.