Heiligenhafens Gewerbeverein geht mit frischen Ideen ins neue Jahr

Von: Patrick Rahlf

Der Thulboden-Flohmarkt im August ist immer ein Besuchermagnet. 2023 soll er wieder stattfinden. © Archiv HP

„Wir haben neue Ideen, wollen uns zeigen und natürlich einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten.“ Tobias Kuhn, seit vergangenem Jahr neuer 1. Vorsitzender des Heiligenhafener Gewerbevereins „Partner mit Herz“, will 2023 einiges anschieben.

Heiligenhafen – So ist beispielsweise am 13. August eine Wiederbelebung des Thulboden-Flohmarktes geplant. Die große Innenstadt-Veranstaltung erfreute sich in früheren Jahren stets großer Beliebtheit und fand 2019 letztmalig statt. Neben dem Klabautermarkt zu den Hafenfesttagen wird der Dezember wieder im Zeichen vom Sünner Claas und dem Weihnachtsmann stehen.

Aber es gibt auch neue Ideen, die in 2023 auf und um Heiligenhafens Marktplatz umgesetzt werden sollen. Am 10. Juni (Sonnabend) ist eine Veranstaltung rund um die Erdbeere geplant, an der sich Vereine und Gewerbetreibende mit Ständen und Buden beteiligen können. „Alles wird sich an diesem Tag um die Erdbeere drehen – vom Kuchen bis zum Cocktail. Wir hoffen auf eine volle Innenstadt“, sagt Tobias Kuhn, der die Idee aus seiner hessischen Heimat mitbringt, wo diese voll eingeschlagen hätte.

Am 9. September soll es eine weitere Veranstaltung auf dem Marktplatz geben: Dann wird die Kartoffel in den Mittelpunkt gestellt werden. „Auch hier gibt es bekanntlich zahlreiche Variationen“, so Tobias Kuhn. Am Rahmenprogramm der beiden saisonalen Aktionstage werde aktuell gefeilt und an Vereine sowie Gewerbetreibende demnächst herangetreten.

Ebenfalls ist geplant, dass die Tannenbaum-Aktion in der Innenstadt (wir berichteten) wiederholt wird und eventuell noch weiter ausgebaut werden könnte. „In Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten könnten die vielen Bäumchen in diesem Jahr auch geschmückt werden. Aber das ist nur eine erste Idee und muss innerhalb des Vorstandes noch abgestimmt werden“, erklärt der neue 1. Vorsitzende des Gewerbevereins. Des Weiteren ist eine Infoveranstaltung zum Thema Cyberkriminalität am 24. Januar vorgesehen. „Ort und Uhrzeit geben wir rechtzeitig bekannt“, so Kuhn abschließend.