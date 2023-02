Einwohnerversammlung in Neukirchen: Großes Interesse an Solarpark

Von: Nicola Krüger

Viele interessierte Neukirchener kamen am vergangenen Donnerstag in das „Haus des Gastes“ zur Einwohnerversammlung der Gemeinde. © Nicola Krüger

In Neukirchen wird aktuell ein Solarpark geplant und das Interesse der Bürger daran ist groß. Auf einer Einwohnerversammlung wurde ihnen das Projekt nun vorgestellt.

Neukirchen – Das „Haus des Gastes“ in Neukirchen war am vergangenen Donnerstagabend gut besucht. Bürgermeister Bernd Bruhn (CDU) hatte zur Einwohnerversammlung geladen. Auf der Agenda standen zwei Informationsvorträge: Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen in der Gemeinde und die Übertragung der Abwasserbeseitigung an den Zweckverband Ostholstein (ZVO). „Heute sind viele Einwohner gekommen, das zeigt das Interesse an der Politik“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde habe ein Flächenkonzept für einen geplanten Solarpark in Auftrag gegeben, das Ergebnis sei positiv ausgefallen, sodass der Gemeinderat sich dafür ausgesprochen habe. Diplomwirtschaftsingenieur Sascha Möhring von der „Möhring Energie“ aus Busenwurth im Kreis Dithmarschen stellte die aktuellen Planungen und Vorteile für die Gemeinde vor.

Die Anlage wird zwischen Neukirchen und den Ortsteilen Satjewitz sowie Ölendorf gebaut und liegt im westlichen Bereich zwischen der Bundesstraße B 501 und der Bahntrasse. Der östliche Teil wird vom westlichen Teil durch die Bahntrasse getrennt.

Die Potenzialfläche hat eine Größe von circa 80 bis 90 Hektar für Fotovoltaik zuzüglich eines erheblich erkennbaren Anteils an Grün- und Ausgleichsflächen und würde jährlich eine Strommenge von 90.000 bis 100.000 Megawattstunden Strom liefern, so Möhring. Bürgermeister Bruhn ergänzte: „Maximal fünf Prozent der Gemeindefläche können für das Projekt ausgewiesen werden.“

70 Millionen Euro sollen investiert werden

Es werde erwartet, dafür circa 70 Millionen Euro zu investieren, so Möhring. Als Gruppenfinanzierung können sich Anwohner mit kleinen Beträgen ab 50 bis 100 Euro bis maximal 25.000 Euro finanziell an der Anlage beteiligen, stellte Möhring in Aussicht. Zudem sei man bemüht, einen stabilen Strompreis zu garantieren. Zwar könne die Bürgerversorgung nicht direkt vorgenommen werden, aber es liefen bereits Gespräche mit den Stadtwerken. „Das ist in der Mache“, so Sascha Möhring. Es sei zudem möglich, damit die Elektromobilität in der Region zu fördern. So könnten Schnellladesäulen direkt beliefert werden, wenn die Gemeinde dies wünscht. Ein Netzanbieter könne nicht so schnell liefern.

Die Bürgerbeteiligung, beispielsweise als Bürgersparbrief, soll unbürokratisch ablaufen. Die Möglichkeiten werde die Firma Möhring Energie nach der konkreten Ausarbeitung Interessierten gesondert mitteilen.

Die Anlage soll sich nach Fertigstellung gut in das Landschaftsbild einfügen. „Wenn man es gut macht, ist die Anlage quasi unsichtbar“, so der Diplomwirtschaftsingenieur. Rund 40 bis 50 Meter betrage der Abstand zur Straße, erst dann habe man „erste Berührungspunkte mit der Anlage.“ Zudem sei eine hybride Nutzung möglich und durchaus sinnvoll. Bei dieser Art der Nutzung könnten unter der Anlage Nutztiere wie beispielsweise Schafe oder Geflügel gehalten werden.

Was tun, wenn die Sonne nicht scheint?

Die Herausforderung für die gesamte Energiewende sei das Wetter. „Wir werden uns mit Sonne und Wind ergänzen müssen. Das funktioniert auch relativ gut. Meist gibt es Sonne oder Wind, die alternativen Energien müssen sich dann ergänzen. In Zukunft müssen Lücken geschlossen werden, wenn beides nicht da ist. Ziel muss es sein, 80 bis 90 Prozent des Stroms aus Sonne und Wind zu erzeugen und direkt zu verbrauchen“, führt Möhring aus.

Uwe Borchert vom Zweckverband Ostholstein (ZVO) referierte im zweiten Teil über Neukirchens Umgang mit der Niederschlagswasserbeseitigung. Bisher hatte die Gemeinde ihr eigenes Regenwasserkanalnetz genutzt. Ebenso war sie verpflichtet, Reparaturen vorzunehmen. In den vergangenen Jahren standen einige größere Reparaturen an, berichtete Bürgermeister Bernd Bruhn. Bezahlt wurde die Instandhaltung aus Steuergeldern. Laut kommunalem Prüfungsamt sei dies jedoch nicht mehr zulässig. Per Gesetz sei die Gemeinde verpflichtet, eine Gebühr dafür zu erheben. Es sei daher überlegt worden, die Regenwasserbeseitigung und die Kanalinstandhaltung an den Zweckverband abzugeben. „Wir müssten eine eigene Satzung schaffen und ermitteln, wie hoch die Gebühr sein kann. Das sind Dinge, die das Amt nicht leisten kann. Außerdem würde es mehr Kosten mit sich bringen, als wenn wir diese Aufgaben abgeben“, so der Bürgermeister. Seit vergangenem Jahr sei man bereits im Gespräch und in der Planung.

Uwe Borchert kündigte an, den Grundstückseigentümern Flächenerfassungsbögen zukommen zu lassen. Damit werde die tatsächliche Fläche ermittelt und die entsprechende Gebühr erhoben. Aktuell liege der Preis bei 50 Cent pro Quadratmeter, hinzu kommt eine Grundgebühr in Höhe von 25 Euro jährlich. Wenn alles planmäßig verläuft, soll der ZVO zum 1. April 2024 das Kanalnetz Neukirchens übernehmen.