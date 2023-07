Verwirrung bei der GTS in Großenbrode: Zweiter Geschäftsführer eingesetzt

Von: Patrick Rahlf

Ubbo Voss ist seit 2015 Tourismuschef in Großenbrode. © Hans-Jörg Meckes

Was ist beim Tourismus-Service in Großenbrode los? Geschäftsführer Ubbo Voss hat sich vor Wochen krankgemeldet. Nun hat der neu formierte Aufsichtsrat entschieden, mit Hans Freund einen zweiten Geschäftsführer einzusetzen.

Großenbrode – Was ist bei der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG (GTS) los? Mit Hans Freund ist kurzfristig ein weiterer Geschäftsführer eingestellt worden, was einige Fragen aufgeworfen hat, da GTS-Chef Ubbo Voss einen noch bis Ende Oktober gültigen Vertrag als Tourismuschef in der Gemeinde am Sund besitzt. Großenbrodes neuer Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) brachte gestern auf Nachfrage etwas Licht ins Dunkel.

„Ubbo Voss hat sich einen Tag nach der Bürgermeisterwahl krankgemeldet. Er ist seitdem für mich nicht erreichbar, es besteht kein Kontakt. Die GTS muss jedoch handlungsfähig bleiben, eine Vertreterlösung gab es bislang nicht. Deshalb haben wir mit Hans Freund einen erfahrenen Kopf gefunden, der sicherstellt, dass alles reibungslos weiterlaufen kann“, sagte Peer Knöfler.

Entscheidung ist im GTS-Aufsichtsrat gefallen

Die Entscheidung sei im neu formierten GTS-Aufsichtsrat gefallen, auf eine Sondersitzung der Gemeindevertretung war verzichtet worden. „Ich habe den stellvertretenden Bürgermeister Hans-Heinrich Schröder informiert, ebenso Christel Georgi, die Fraktionssprecherin der CDG/SPD/FDP-Fraktion“, erläuterte Peer Knöfler, der klarstellte, dass man Hans Freund kein Geschäftsführer-Gehalt zahle, sondern eine Aufwandsentschädigung. „Ubbo Voss kann gerne seine Arbeit wieder aufnehmen. Da ich aber nicht weiß, wann das sein wird, musste eine Lösung her“, sagte Knöfler gestern Mittag.

Hans Freund, der ebenfalls der CDU angehört, wurde bereits bei der GTS-Gründung vor zehn Jahren übergangsweise als Geschäftsführer eingesetzt, ehe Michael Siebert, der Vorgänger von Ubbo Voss, das Ruder übernommen hatte.

Hans Freund wurde als zweiter Geschäftsführer beim Großenbroder Tourismus-Service eingeführt. © CDU Großenbrode

Die HP hat gestern auch Ubbo Voss erreicht: „Ich habe mich krank abgemeldet, von einem zweiten Geschäftsführer weiß ich nichts. Ich habe einen Vertrag bis zum 31. Oktober, den ich mit vollem Einsatz erfüllen will.“ Er werde zeitnah wieder einsteigen. Dass in seiner zweiwöchigen Abwesenheit derartige Entscheidungen getroffen wurden, verwundere ihn, „schließlich bin ich in den vergangenen acht Jahren auch schon mal im Urlaub gewesen“. Ebenfalls bekräftigte Ubbo Voss, dass er auch bei Abwesenheit ständig erreichbar sei.

Um die langfristige Voss-Nachfolge zu klären, war die Stelle des GTS-Geschäftsführers im Frühjahr dieses Jahres ausgeschrieben worden (wir berichteten). Die Großenbroder Gemeindevertretung habe sich einstimmig für einen Bewerber ausgesprochen, mit dem nun Verhandlungen geführt werden, teilte Peer Knöfler mit.