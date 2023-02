Einbruch beim ASB: Jugendkasse entwendet

Von: Peter Foth

Teilen

Der Vorstand der ASJ Ostholstein mit Kassenwartin Mareile Kordlewska (v.l.), Beisitzer Joshua Coenen, der Vorsitzenden Kristina Mohr, Beisitzer Simon Carstens und Thomas Seeber, Jugendgruppenleiter auf Fehmarn. Die ASJ-Kinder präsentieren ihr Maskottchen. © Peter Foth

Kürzlich traf sich die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) zur Jahreshauptversammlung in Heiligenhafen. Thema war auch der Einbruch ins ASB-Haus, bei dem Geld gestohlen wurde.

Heiligenhafen – „Ich hätte schon ein paar Kids mehr erwartet“, sagte Jugendgruppenleiterin Kristina Mohr mit Blick auf die kleine Gruppe von Kindern, die zur Jahresversammlung der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) am Sonntag in den Gruppenraum in der Tollbrettkoppel gekommen waren. „Die Gruppenstunden in Heiligenhafen und auf Fehmarn erfreuen sich jedoch großer Beliebtheit und sind bei den Jugendlichen gefragt“, ergänzte Mohr.

Hier werde nicht nur Erste Hilfe geübt, sondern die Gruppenstunden würden auch für einen großen Freizeitwert stehen, fügte Mohr hinzu. Die Insel Fehmarn werde in diesem Jahr verstärkt in den Fokus rücken, denn der große Landesjugendwettbewerb werde dort stattfinden. Genaue Daten will die ASJ-Landesjugend zeitnah veröffentlichen.

Highlight war das Kinderfest

Coronabedingt ist auch bei der ASJ vieles liegengeblieben. Der letzte Landesjugendwettbewerb fand 2019 mit 80 Teilnehmern in Tönning statt. Mit den Gruppenstunden nahm die Jugendarbeit erst 2022 wieder Fahrt auf. Ein Highlight war das Kinderfest des Stadtjugendrings mit Kinderschminken und Spielen. „Wir lernten auch die Kinderfeuerwehr auf Fehmarn kennen und waren bei der DKMS-Spendenaktion für den kleinen Maxi dabei“, berichtete Kristina Mohr. Neben Erste-Hilfe-Themen haben die Kinder auch Weihnachtsschmuck gebastelt und Kekse gebacken. „Die betreuten Menschen in der Pflege haben sich besonders über die selbst gebastelten Weihnachtskarten gefreut.“

Karsten Lafrentz und Peter Foth von der Kontrollkommission hatten im Vorfeld die Kasse geprüft und bei der Kassenführung von Mareile Kordlewska nichts zu beanstanden. Jedoch konnte die Barkasse nicht geprüft werden, da sie bei einem Einbruch ins ASB-Haus gestohlen wurde. Nach Angaben des ASB hatten Diebe hier rund 400 Euro erbeutet. Auch in die Räume der Verwaltung und der Pflege wurde eingebrochen und Bargeld entwendet. Der Schaden an den aufgebrochenen Türen war noch weit größer. Der Einbruch in die Räumlichkeiten wurde bei der Polizei in Heiligenhafen zur Anzeige gebracht.