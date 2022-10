Bunte Drachen über Heiligenhafens Strand

Von: Hans-Jörg Meckes

Bei der Show Kites Tour werden vom heutigen Freitag bis Sonntag beeindruckende Drachen über dem Strand von Heiligenhafen in den Lüften schweben. © Tourismus-Service Heiligenhafen

Von heute bis Sonntag gibt es am Strand um die Seebrücke von Heiligenhafen imposante und große Drachen bei der Show Kites Tour zu bestaunen. Auch die eigenen Drachen können mitgebracht werden.

Heiligenhafen – Von Freitag bis Sonntag (7. bis 9. Oktober) macht an der Seebrücke die Veranstaltungsreihe Show Kites Tour Halt in Heiligenhafen. Die Besucher erwartet ein eintrittsfreies Familien-Erlebnis mit vielen Meter großen Drachen, Unikaten und Windrädern.

Drachen faszinieren – egal in welcher Form und Größe. Ein 30 Meter langer Gecko imponiert nicht nur durch die enorme Größe und naturgetreue Form, sondern auch durch seine realistischen Bewegungen in der Luft, kündigt Jana Bendig vom Tourismus-Service Heiligenhafen im Vorfeld an. Fliegt er noch in Bodennähe, werden die Größenverhältnisse besonders deutlich. Doch auch die kleineren Versionen wie die circa 1,30 Meter großen Skalare, die als Paar durch die Luft schweben, sind imposant anzusehen. Natürlich kann auch jeder seinen eigenen Drachen steigen lassen. Tipps von den Profis gibt es gratis dazu, verspricht Bendig.

Kulinarische Genüsse auf dem Seebrückenvorplatz

Neben den vielen Formen von Drachen findet sich auch eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen auf dem Seebrückenvorplatz wieder, heißt es vom Tourismus-Service weiter. Die Veranstaltung findet am heutigen Freitag von 13 bis 18 Uhr statt. Am morgigen Sonnabend sowie am Sonntag sind die Drachen jeweils von 11 bis 18 Uhr am Strand bei der Seebrücke anzutreffen.