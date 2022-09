DLRG-Ortsgruppe sucht Unterkunft

Von: Peter Foth

Die DLRG-Ortsgruppe Heiligenhafen um den Vorsitzenden Manfred Ebken (hinten, Mitte) sucht für ihre Veranstaltungen dringend eine neue Unterkunft. © Peter Foth

Die DLRG-Ortsgruppe in Heiligenhafen sucht eine feste Räumlichkeit als Tagungsort. Auch die Zusammenarbeit mit der DLRG-Ortsgruppe in Großenbrode wird geplant.

Heiligenhafen – Mit 136 Mitgliedern, davon 71 Jugendliche und 65 Erwachsene, ist die DLRG-Ortsgruppe Heiligenhafen gut aufgestellt. Auf der ersten Jahreshauptversammlung nach der Corona-Pandemie äußerte der Vorsitzende Manfred Ebken den Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim oder Räumlichkeiten für einen festen Tagungsort. Dabei wäre alles ganz einfach, wenn man für Versammlungen der DLRG-Ortsgruppe einen Wachraum auf den DLRG-Stationen am Strand benutzen könnte, das habe der Eigentümer, die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) allerdings ausgeschlossen, sagte Ebken. Nun will sich der ehemalige Stadtvertreter Gerhard Poppendiecker einbringen und das Gespräch mit Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) suchen, um einen Raum im Keller des Rathauses für Tagungen der DLRG-Ortsgruppe zu bekommen.

Ortsgruppe will sich mehr in die Wasserrettung in Heiligenhafen einbringen

Zum anderen möchte sich die DLRG-Ortsgruppe mehr in die Wasserrettung in Heiligenhafen einbringen. Bisherige Bemühungen waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Wie Manfred Ebken sagte, sei es gelungen, mit der DLRG Großenbrode eine Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen. So plane man eine gemeinsame Schwimmausbildung und Veranstaltungen in der nächsten Saison. Technisch sei die DLRG-Ortsgruppe Heiligenhafen mit einem Rettungsboot und einem Bus sowie ausgebildeten Mitgliedern gut aufgestellt.

Wie es aussieht, werde es mithilfe des DLRG-Landesverbandes auch gelingen, ein neues und größeres Rettungsboot anzuschaffen. Hilfreich waren dabei Förderungsvorschläge, die Anke Storm vom DLRG-Landesverband Schleswig-Holstein unterbreitete.

Der technische Leiter Einsatz, Hartwig Weißmann, betonte, dass auch jede Menge SAN-Material ausgemustert und neu angeschafft werden müsste. Im DLRG-Bus konnte ein Betriebsfunkgerät eingebaut werden, das man geschenkt bekommen habe. Dazu haben die Rettungsschwimmer bereits drei Handfunkgeräte angeschafft, die sowohl analog als auch digital eingesetzt werden können, sagte Weißmann.

Rettungsboot überwintert in Dazendorf

Für das Rettungsboot, das zurzeit in einer Scheune in Dazendorf überwintert, konnte für die Saison 2023 ein Liegeplatz am Steg der Segelschule Bennewitz organisiert werden. Mit Reik Hohendorf und Mirja Dombrowski haben in der Segelschule Bennewitz zwei neue Bootsführer den Sportbootführerschein erworben.

Der Technische Leiter betonte, dass sich die DLRG-Ortsgruppe gerne an der Absicherung der Heiligenhafener Veranstaltungsreihe „Mucke auf dem See“ beteiligt hätte. Doch dies blieb ohne Erfolg.

Das Rettungsboot „Nivea 69“ konnte aber die Absicherung des Opti-Race‘ in der Marina Heiligenhafen anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Heiligenhafener Yachtclubs (HYC) übernehmen. Als Vertreter der Ortsgruppe war der Vorsitzende Manfred Ebken anwesend.

Einen weiteren Einsatz gab es für die DLRG-Ortsgruppe beim NOK Cup in Flensburg. Hier kamen der Bus und das Rettungsboot mit den Bootsführern Andreas Stüben und Sven Prang zum Einsatz.

Schwimmausbildung wieder aufgenommen

2021 konnte wieder die Schwimmausbildung aufgenommen werden. Dabei waren sechs Mitarbeiter aktiv, die in 86 Stunden viermal das Seepferdchen, drei Schwimmabzeichen in Bronze und fünfmal in Silber abnehmen konnten. Die Schwimmausbildung für die Anfänger findet im Bad im Aktiv-Hus und die der älteren Teilnehmer in Eutin statt, sagte Manfred Ebken.

Ein sehr gutes Ergebnis weist auch der Kassenbericht aus, den Reik Hohendorf für die Kassenführerin vortrug. Für gute Einnahmen sorgen dabei die Mitgliederbeiträge, die Erste-Hilfe-Kurse und die Schwimmausbildung. Nach dem Kassenbericht wurden Vorstand und Kasse einstimmig entlastet. Als Kassenprüfer wurden Sabine Koch und Dr. Günter Ramacher gewählt.

Als neuer Jugendwart wurde Reik Hohendorf ernannt, der noch von der Jugendversammlung bestätigt werden muss. Manfred Ebken machte deutlich, dass man mit aller Kraft versuchen werde, die Jugendarbeit, die durch Corona sehr gelitten habe, im nächsten Jahr wieder aufzubauen. Hierfür bringe der neue Jugendwart Reik Hohendorf die besten Voraussetzungen mit, merkte der Vorsitzende an.