Heiligenhafener Kevin Clausen ist der Mann mit der Gitarre

Von: Patrick Rahlf

Kevin Clausen hat aktuell viel zu tun: Hochzeiten und Konzerte ballen sich in den Sommermonaten. © Privat

Kevin Clausen, der Musiker von der Ostsee, verzaubert mit seiner Stimme eine ganze Region. Kürzlich sang der Heiligenhafener bei den Hafenfesttagen, was für ihn ein echtes Heimspiel war. Auch beim Street Food-Festival am zweiten August-Wochenende im Ferienpark ist er gebucht.

Doch besonders Hochzeiten, Wohnzimmerkonzerte oder Heiratsanträge sind es, die den Reiz für ihn ausmachen und die er besonders gerne begleitet. „Ich bin bei den emotionalsten Momenten von Menschen dabei und gebe mein Bestes, um diese Augenblicke für alle Beteiligten noch besonderer zu machen“, sagt der 28-Jährige.

Ab Mai hat Kevin Clausen, der noch Vollzeit einem Hauptjob auf Fehmarn nachgeht, Hauptsaison. „Dann beginnen die Hochzeiten, und ich freue mich, Teil von diesen wunderschönen Zeremonien sein zu dürfen.“ Mehr als Hundert Lieder kann er aus dem Stegreif mit seiner Gitarre covern und interpretiert diese auf seine eigene harmonische Weise – von Ed Sheeran über Eric Clapton bis hin zu Johannes Oerding oder Kerstin Ott.

Dabei kommen die Anfragen aus allen Himmelsrichtungen: Von Flensburg bis Rügen und runter bis nach Northeim – alle wollen Kevin bei ihren ganz besonderen Momenten an ihrer Seite wissen. „Es kam schon vor, dass ich für zwei Lieder nach Südniedersachsen gefahren bin. Das Brautpaar hatte mich auf Instagram gesehen und wollte unbedingt, dass ich bei der Trauung für sie singe. Vor Ort habe ich dann angeboten, auch den Empfang musikalisch zu begleiten. Wenn ich schon mal da bin, ist das doch keine große Sache“, sagt der Heiligenhafener.

Seit fünf Jahren ist der Familienvater nebenberuflich im Musikgeschäft. „Ein Mix aus Vorfreude und Aufregung ist immer dabei, bevor ich das erste Lied anstimme. Das gehört für mich einfach dazu.“ Aktuell tritt Kevin Clausen häufig im „Strandlächeln“ in Meeschendorf auf Fehmarn auf. „Da ich meist immer unter freiem Himmel spiele, sind die Auftritte etwas wetterabhängig“, so der 28-Jährige, der seine Follower über seine Instagramseite (kevin_clausen_official) auf dem Laufenden hält, wann und wo er öffentlich zu hören ist. Über Instagram oder per Handy (015754293064) ist generell die beste Möglichkeit, um mit ihm Kontakt aufzunehmen.