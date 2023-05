Dickes Programmpaket für die Hafenfesttage geschnürt

Von: Patrick Rahlf

Partyschlagersänger Axel Fischer gehört zu den prominentesten Gästen auf dem Hafenfest 2023. © Nadine Dilly

Noch sind es sieben Wochen, bis die Hafenfesttage beginnen, die erneut zehn Tage andauern werden. Doch schon jetzt hat Heiligenhafens Tourismus-Service das Musik-Programm veröffentlicht und damit für Vorfreude gesorgt.

„Wir haben auch in diesem Jahr wieder viel Wert auf breite Vielfalt, aber auch auf eine gewisse Regionalität bei der Künstlerauswahl gelegt“, sagte Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen. So wie die Kosten in nahezu allen Segmenten gestiegen seien, würde das auch auf den Bereich Veranstaltungen zutreffen. „Hinzu kommt, dass wir unsere Ressourcen durch die sich zunehmend stärker ausweitende Saison ganzjährig und hochwertig planen müssen. Das finanzielle Niveau der Hafenfesttage ist auf einem ähnlichen wie im letzten Jahr“, erklärte Doyen auf Nachfrage. Nur gemeinsam mit den vielen lokalen Sponsoren sei es möglich, auch 2023 wieder zehn bunte Tage voller kostenloser Kultur vom 14. bis 23. Juli anzubieten.

„Wir haben nicht nur mehr Wert auf eine stärkere Hafenbelebung gelegt, sondern auch auf ein ganztägiges Programmangebot und freuen uns weiterhin sehr über die Teilnahme der hiesigen Gastronomie mit Spezialaktionen“, heißt es von Eike Doyen.

Viele Künstler aus der Region

Am Hafenfest-Montag werden auf der gesamten Veranstaltungsfläche ausschließlich regionale Nachwuchskünstler auftreten „und auch sonst haben wir im Sinne der Nachhaltigkeit darauf geachtet, möglichst Top-Cover- und Tribute-Bands aus Norddeutschland zu engagieren“, erklärte der Tourismusleiter. Ein Shuttle-Service von ausgewiesenen Parkplätzen soll den innerstädtischen Verkehr reduzieren, es wird einige Fahrrad-Abstell-Stationen geben, und die Einwegbecher-Thematik des letzten Jahres ist dank der neuen Mehrwegbecher im Hafenfest-Look ebenso Geschichte.

Auf der Hafenbühne können sich die Besucher unter anderem auf die „Zack Zillis“ freuen, die bereits 2022 für mächtig Stimmung gesorgt haben. Die „Coverpiraten“, „Mind2Mode“, „Scotch Bonnet“ oder „Regatta de Blanc“ treten unter anderem ebenfalls auf. „Mein persönliches musikalisches Highlight in diesem Jahr wird ‚The Robbie Experience‘ am 20. Juli sein – die wohl beste Robbie Williams-Tribute-Show. Aber von der Qualität her kann sich jeder Abend sehen und hören lassen“, sagte Eike Doyen.

Auch auf der Flens-Bühne am Kaptän-Willi-Freter Platz ist viel Programm geplant, und auch der kostenpflichtige „Käptn‘s Club“ in der Autokrafthalle verspricht Unterhaltung pur. Namhafte DJs wollen dort für Stimmung sorgen, während am 19. Juli (Mittwoch) sicherlich ein echtes Highlight wartet: Die Partyschlagersänger Axel Fischer und Tobee treten auf. „Mit dem ‚Käptn‘s Club‘ ist eine enorm hochwertige Disco für lange Nächte zum Hafenfest entstanden, der Kirchberg wird allen Rockfans wieder glückliche Stunden schenken, und Klassiker wie das Riesenrad oder der Klabautermarkt sowie ein themenbezogener Kunsthandwerkermarkt dürfen natürlich auch nicht fehlen“, erklärte Eike Doyen voller Vorfreude.

Er betont unterdessen, dass das Vorhaben, den Hafenfesttagen ein zeitgemäßes, identitätsstiftendes Gesicht zu geben, eine tolle Teamleistung des TSH sei. Auch Heiligenhafens neuer Veranstaltungsleiter Jens Ruchay sei hier bereits stark eingebunden. Das bereits veröffentlichte Musikprogramm kann auf www.hafenfesttage.de eingesehen werden.