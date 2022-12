Das plant der Tourismus-Service in Heiligenhafen 2023

Von: Patrick Rahlf

Mark Forster hat bei „Stars at the Beach“ im August 2019 in Heiligenhafen ordentlich Stimmung gemacht. © Arne Jappe/Archiv

Für das neue Jahr hat sich Heiligenhafens Touristikleiter Eike Doyen schon eine Menge Gedanken gemacht. Das plant er an Veranstaltungen in 2023.

Heiligenhafen – 2022 konnten nach zweijähriger Pause wieder alle beliebten Großveranstaltungen in Heiligenhafen stattfinden. Wie sehen die Planungen für 2023 aus? Die HP hat sich bei Tourismusleiter Eike Doyen umgehört. „Wir haben erneut Wert darauf gelegt, alle frequentierten Flächen regelmäßig zu bespielen und Gästen wie Einheimischen jeden Alters ein buntes Programm zu bieten.“

Die Hafenfesttage finden im kommenden Jahr ohne Umzug statt, und die Fläche am Binnensee wird nicht weiter eingebunden. „Dafür beziehen wir den Kapitän-Willi-Freter-Platz, die Nordseite und den Museumshafen viel mehr ein. Die Hafenfesttage sollen maritimer, familiärer und authentischer werden“, blickt Eike Doyen auf Heiligenhafens Flagschiff-Veranstaltung, die vom 14. bis 23. Juli stattfinden soll, voraus. Eine Verkürzung von bislang zehn auf fünf oder gar nur vier Veranstaltungstage stand bekanntlich ebenfalls im Raum, ist aber erst einmal vom Tisch. „Wir haben mit vielen Personen gesprochen, haben uns viele Gedanken gemacht und sind dann zu der Entscheidung gelangt, dass wir an zehn Tagen Hafenfest festhalten werden“, so Doyen.

„Stars at the Beach“ macht erneut Pause

Mit den Veranstaltern von „Stars at the Beach“ würde Heiligenhafens Tourismus-Service in „stetigem Austausch“ stehen. „Doch noch immer hallen die letzten Corona-Jahre in der Branche nach, aber beide Seiten können sich eine Rückkehr in 2024 vorstellen. Ich würde es jedenfalls überaus begrüßen“, erklärte Doyen. Ein Mal war die Großveranstaltung in Heiligenhafen bislang zu Gast – im August 2019. Damals sorgten unter anderem Mark Forster, Wincent Weiss und die Gruppe „Revolverheld“ für mächtig Furore.

Kleine und feine Winterevents weisen derweil den Weg zum Saisonauftakt am 6. April, wenn beim großen „Beach Clean Up“ zwischen den ersten Strandkörben und österlichen Sonnenstrahlen gemeinsam der Strand für den Sommer klargemacht wird. Fast nahtlos geht es ins Osterfest, bei dem nach langer Pause endlich wieder ein Osterfeuer am Karsamstag lodert und strandnah „Boerney“ zur Open-Air-Party mit Live-Musik klingt. Ostersonntag und Montag stehen überwiegend im Zeichen der Kids: Große Ostereiersuche am Strand mit Moderation und Mega-Kinderanimation am Nachmittag.

Kulinarische Angebote am Jachthafen und traditionelles Maifest

Am 15. April lockt der Jachthafen zum Start in die Saison mit kulinarischen Angeboten sowie Live- & Tanzmusik und läutet die Saison für Wassersport- & Wassersportbegeisterte ein, ehe 14 Tage später auf dem Marktplatz in den Mai getanzt wird. „Das traditionelle Maifest mit Maibaumrichten und Fassanstich am 1. Mai wird sicher wieder ein Highlight für die vielen Hundert Schaulustigen“, sagt Eike Doyen.

Mit der „Oldtimer Küstentrophy“ Mitte Mai und dem „SUP- & Fun-Weekend“ an Himmelfahrt im Anschluss gastieren erst die ältesten Fahrzeuge im Stadtgebiet und dann die jüngsten Trendsportarten am Wassersportcenter am Binnensee. Hochwertige Kulturkonzerte in traumhafter Atmosphäre bietet unterdessen der Juni: An den vier Donnerstagen wird die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kultur am See“ beim Sonnenuntergang am Binnensee fortgesetzt.

Das „Pfingstvergnügen“ am Seebrückenvorplatz bietet Live-Musik, große Kinderanimation am Strand und vielfältige Kulinarik. Mit „Klassik im Aktiv-Hus“ und dem „1. Street Food Festival“ im Ferienpark, dem viertägigen Weinfest, der „Comedy- & Kabarett-Nacht“ und der anschließenden „Kult(o)urnacht“ auf dem Marktplatz und im Stadtgebiet wird der Sommer gewissermaßen stil-, geschmackvoll und vielfältig, heißt es vom Heiligenhafener Tourismus-Service.

„Mucke auf dem See“ ist wieder dabei

Die einzigartige Veranstaltungsreihe „Mucke auf dem See“ lockt im Juli und August an vier Terminen sicher wieder zahlreiche Supper und Flamingo-Schlauchboot-Fans auf und viele Zuschauer an den Binnensee.

Um den Strand in der Hauptsaison bestmöglich „Strand sein zu lassen“, wurden die „Multivan Windsurf Masters“ in 2023 auf Ende August verlegt. „Wikingerfest“ (Binnensee), „Maritime Kohltage“ (Hafen) und „Drachenfest“ (Seebrücke/Strand) machen den Herbst noch bunter, mit dem erstmalig im Stadtpark stattfindenden „Lichtermeer“ und dem anschließendem traditionellen Abbaden geht es langsam gen Winter.

„Im Frühjahr möchten wir gerne zwei kostenlose Stadtführungen für Einheimische mit Klaus Nehring anbieten, nach dem Motto: ‚Entdecke Deine Stadt!‘. Am 11. November werden wir einen großen Laternenumzug im Stadtgebiet veranstalten“, blickt Heiligenhafens Tourismusleiter in die Zukunft. Neben den vielen größeren Terminen sollen auch 2023 wieder viele kleinere Events stattfinden. „Abschließend freuen wir uns auf eine weiter ausgebaute Sportanimation rund um Fitness und Zumba im April, Sommer und Herbst sowie auf knapp 100 Fahrradtouren, Führungen und Wanderungen und zahlreiche Motto-Kunsthandwerkermärkte.“