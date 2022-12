Das ist zum Jahreswechsel in Großenbrode los

Von: Hans-Jörg Meckes

Zu Silvester gibt es an der Seebrücke wieder ein beeindruckendes Höhenfeuerwerk zu sehen. © Großenbrode Touismus-Service

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel erwartet Besucher in Großenbrode ein buntes Unterhaltungprogramm. Ob Musik oder Kinderanimation – es ist für jeden etwas dabei.

Großenbrode – Über die Feiertage und zum Jahreswechsel gibt es wieder den „Großenbroder Winterzauber“. Einheimische und Gäste erwartet viel Unterhaltung mit einem „Zwei-Wochen-Programm“ ab Sonntag (25. Dezember) bis Sonnabend (7. Januar).

Neben der täglich geöffneten Kinderinsel mit kreativen, sportlichen und familiären Angeboten für Kinder ab vier Jahren, finden sich auch erstklassige Abendveranstaltungen im Programm wieder. Der Winterzauber wird musikalisch von DJ George mit seiner After-X-Mas-Party im Wintertreff vor der „MeerBühne“ eröffnet. Weitere Highlights sind der Auftritt des Shanty-Chors aus Großenbrode, die Leuchtstab-/LED-Wanderung mit anschließender Happy-Glühweinparty im Wintertreff mit DJ George, die „OpenMeer“ Silvester-Party mit DJ Rodney und DJ Rainer Wahnsinn sowie der Märchen-Erzählkünstler Gerhard P. Bosche in der „Kinderinsel“, kündigt Großenbrodes Veranstaltungsleiter Roland Früh an.

Dazu gesellen sich die Konzerte von Kinderliedermacher Volker Rosin sowie „Wenzel & Röschmann“, das traditionelle Neujahrsschwimmen in der Ostsee neben der Seebrücke mit anschließender Neujahrsparty auf der „MeerBühne“ mit DJ Gary und Vollker Racho, die naturkundliche Wanderung, ein unterhaltsamer Bingoabend mit Roland Früh und Dana Zielinski sowie zwei kostenfreie Kinovorstellungen („Die Eiskönigin 2“ und „Hotel Transsilvanien – Ein Monster Urlaub“) im „MeerHuus“.

Feuerwerk zu Silvester am Südstrand

„Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr wieder zu Silvester ein Kinderfeuerwerk um 18 Uhr und ein imposantes Höhenfeuerwerk pünktlich zum Jahreswechsel von der Seebrücke geben“, verspricht Früh. Um bei dieser Fülle von Veranstaltungen nicht den Überblick zu verlieren, gibt es das Programm in beiden Tourist-Informationen (Rathaus und „MeerHuus“) kostenfrei zum Mitnehmen oder als Plakataushang in den Schaukästen der Gemeinde und zusätzlich im Online-Veranstaltungskalender auf grossenbrode.de/veranstaltungskalender nachzulesen, informiert Früh.