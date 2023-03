Dank Spenden: Martin-Luther-Kita schafft neuen Krippenwagen an

Von: Hans-Jörg Meckes

Kita-Leiterin Britta Ehlers (l.) nimmt in Heiligenhafen die Spende der Sparkasse Holstein in Höhe von 3000 Euro von Filialleiterin Cheyenne Brandt entgegen. Die Kinder haben es sich im neuen Krippenwagen schon gemütlich gemacht. © Privat

Dank Spenden der Sparkasse und des Erlöses des Erntemarkts kann sich der Martin-Luther-Kindergarten in Heiligenhafen nun einen neuen Krippenwagen leisten. Die Kinder freuen sich schon auf die neuen Ausflüge in die Umgebung.

Durch die Spende aus dem Lossparen der Sparkasse Holstein und dem Erlös des Erntemarktes im Herbst 2022 konnte der Martin-Luther-Kindergarten in Heiligenhafen jetzt einen Krippenwagen mit Elektromotor anschaffen. Die Spende in Höhe von 3000 Euro hat Heiligenhafens Sparkassen-Filialleiterin Cheyenne Brandt an die Kitaleiterin Britta Ehlers überreicht. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen Melanie Gottorf und Christin Sorge sowie die Kinder der Schneckengruppe freuen sich nun darauf, wieder Ausflüge in die Umgebung machen zu können.

Da die evangelische Martin-Luther-Kita ziemlich hoch gelegen ist, ist der Anstieg auf dem Rückweg der bisherigen Ausflüge immer sehr beschwerlich gewesen. Mithilfe des Elektromotors kann die Steigung mit sechs Kindern im Krippenwagen nun leichter bewältigt werden.