Dana Zielinski wird neue Veranstaltungsleiterin in Großenbrode

Dana Zielinski ist die neue Veranstaltungsleiterin in Großenbrode. Die Heiligenhafenerin tritt in die Fußstapfen von Roland Früh, der sich beruflich verändern will und zur Stadt Neustadt wechselt.

Mit Dana Zielinski tritt in Großenbrode ein Eigengewächs die Nachfolge von Veranstaltungsleiter Roland Früh an. Früh wechselt nach acht Jahren am Sund nach Neustadt.

Großenbrode – Acht Jahre lang war Roland Früh als Veranstaltungsleiter in Großenbrode tätig und hat in dieser Zeit hautnah miterlebt, wie aus dem Dorf ein hipper Urlaubsort geworden ist. „Als ich 2015 anfing, gab es nur eine halbjährliche Kurabgabe. Schritt für Schritt ist alles gewachsen“, sagt Früh, der gestern seinen letzten Arbeitstag hatte und von Dana Zielinski beerbt wird. Die 24-Jährige ist seit einem Jahr bei der GTS beschäftigt und soll jetzt als neue Veranstaltungsleiterin Verantwortung übernehmen.

„Es ist ein absoluter Glücksfall gewesen, dass wir im letzten Jahr die Initiativbewerbung von Dana Zielinski erhalten haben. Sie wusste von Beginn an zu überzeugen und konnte Roland Früh ein Jahr lang begleiten und unterstützen“, erklärt Großenbrodes Tourismuschef Ubbo Voss, der Ende Oktober in den Ruhestand geht, aber die Veranstaltungsleitung in guten Händen weiß.

Dana Zielinski stammt aus Gremersdorf und wohnt seit ihrer Rückkehr aus Hamburg, wo sie Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Eventmanagement studiert hat, in Heiligenhafen. „Dass ich schon ein Jahr im Betrieb bin, macht mir den Start leichter. Ich habe viel gelernt, freue mich aber auch darauf, bei der Veranstaltungsplanung für 2024 eigene Akzente zu setzen“, sagt die 24-Jährige. Das sei generell der Vorteil in Großenbrode, bekräftigt der scheidende Veranstaltungsleiter Roland Früh. „Hier darf man gerne Dinge ausprobieren und hat freie Hand. Diese Freiheit hat mir immer Spaß gemacht, und die Gäste und Einheimischen sind voll auf ihre Kosten gekommen.“ Unter anderem hat Früh die Comedy-Abende am Sund etabliert und namhafte Künstler wie Ingo Appelt oder Ilka Bessin nach Großenbrode geholt. Sein letzter Streich war die Umwandlung einer alten Telefonzelle in eine Meerwasserdusche auf der Seebrücke. „Ein absolut gelungener Coup, über den auch überregionale Medien berichtet haben“, freut sich Ubbo Voss, der bereits in Dahme mit Roland Früh zusammengearbeitet hat.

Während Früh aus familiären Gründen zur Stadt Neustadt wechselt und dort für die Umsetzung von touristischen Infrastrukturprojekten verantwortlich sein wird, beginnt auch für Dana Zielinski ein neuer Lebensabschnitt. Zukünftig wird sie in Absprache mit dem Nachfolger von Ubbo Voss ein Veranstaltungsbudget in Höhe von 300.000 Euro verwalten. „Das ist für eine Gemeinde wie Großenbrode, die hauptsächlich vom Tourismus lebt, absolut angemessen. 75.000 Euro werden durch Standgebühren und weitere direkte Einnahmen sofort wieder eingespielt“, sagt Ubbo Voss.

Erste Duftmarken bereits gesetzt

Die neue Veranstaltungsleiterin hat unterdessen erste Duftmarken gesetzt und im August ein Beach Color Festival am Strand organisiert. „Der Zuspruch war grandios, Hunderte haben mitgefeiert. Ich denke, das Konzept werden wir 2024 fortführen.“ Unterstützt wird Dana Zielinski von Leni Peters, die ihre Ausbildung zur Kauffrau für Veranstaltungen bei der GTS im vergangenen Monat begonnen hat (wir berichteten). „Ich will auf jeden Fall alle Generationen abholen. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene sollte man in unserer Region mehr frische Akzente setzen“, sagt die neue Veranstaltungschefin vom Sund, die in diesen Tagen die Planungen für die kommende Saison aufnehmen wird.