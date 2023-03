Christian Grote ist neuer Vorsitzender beim Tennisclub Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Erfolg ist immer eine Teamleistung. So sieht das der Vorstand des TCH: Kassenwart Horst-Dieter Spieckermann (v.l.), Hallenwart Horst Reiners, Sportwart Oliver Störtenbecker, der Ehrenvorsitzende Horst Sachau, der neue Vorsitzende Dr. Christian Grote, der zweite Vorsitzende Jürgen Jensen und Schriftführer Frederic Radke. © Peter Foth

Der Tennisclub Heiligenhafen hat mit Dr. Christian Grote einen neuen Vorsitzenden. Er löst Horst Sachau ab, der jetzt Ehrenvorsitzender sein wird.

Heiligenhafen – Die Mitglieder des Tennisclubs Heiligenhafen (TCH) haben auf ihrer Jahreshauptversammlung Dr. Christian Grote zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Horst Sachau, der seit 2002 das Amt des ersten Vorsitzenden innehatte, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Sachau gehört dem TCH seit 32 Jahren an, ist Gründungsmitglied und hat den Verein geprägt wie kein anderer. Ihm ist es zu verdanken, dass aus einem kleinen Tennisverein eine mächtige Institution wurde, die heute finanziell bestens dasteht. Dabei hat sich der Vorstand unter seiner Führung nicht gescheut, für große Projekte viel Geld in die Hand zu nehmen. Im Jahr 2008 hat der junge Verein 265000 Euro aufgebracht, um die Tennishalle vom damaligen Besitzer Peter Storm zu kaufen – Fördergelder, die Horst Sachau einwarb und die Unterstützung der Nachbarvereine halfen dabei. Zwei Jahre später beschloss der Vorstand, weitere 739000 Euro in eine Fotovoltaikanlage zu investieren. Wie Horst Sachau in seiner Lebensbilanz für den TCH feststellte, sei das die richtige Entscheidung gewesen, denn eine Einspeisevergütung von rund 80000 Euro pro Jahr habe dafür gesorgt, dass sich die Kassenlage heute entspannt hat und Kassenwart Horst-Dieter Spieckermann verkünden konnte, dass alle drei Konten des TCH wieder schwarze Zahlen aufweisen. Die letzten Aktionen, die Sachau und der Vorstand angeschoben haben, waren der Anbau eines Wintergartens am Clubhaus, der Einbau einer neuen Küche, eines neuen Tresens und einer neuen Eingangstür. Der bisherige Vorsitzende schloss seinen Bericht mit den Worten „Alles richtig gemacht“ und erntete viel Beifall.

Sportlich einen Schritt nach vorn gemacht

Auch sportlich hat der TCH einen Schritt nach vorn gemacht. Wie Sportwart Oliver Störtenbecker betonte, könnten sich die sportlichen Erfolge sehen lassen. 2020/21 wurde die erste Herren-40-Mannschaft gemeldet, die schon im Winter 2021 einen Aufstieg vermelden konnte. Dann kam die Coronapandemie, und beim TCH standen sportlich die Räder still. Ein Jahr später konnte die Mannschaft zum Vizemeister aufsteigen. Gleichzeitig hat die Herren-60-Mannschaft mit einem dritten Platz punkten können. Im TCH waren immer mehr Mitglieder bereit, in einer Mannschaft zu spielen, sagte Oliver Störtenbecker. Im Sommer 2022 gab es schon drei Herrenmannschaften, die alle in ihren Klassen aufsteigen konnten. In diesem Winter 2023 hat der TCH wieder eine Herren-30-Mannschaft gemeldet, die am letzten Wochenende Vizemeister wurde. Auch die Herren-60-Mannschaft konnte Vizemeister werden. Alle anderen Mannschaften schafften den Klassenerhalt.

Der zweite Vorsitzende Jürgen Jensen richtete Kritik an die Mitglieder, die nur Tennis spielen oder die Küche benutzen, aber ihre Rückstände hinterlassen. Lobende Worte hatte Jensen für die Frauen um Brigitte Timm, die immer für eine schöne Deko zu Weihnachten und Ostern im Clubhaus sorgen.

Grote ist seit 2016 in Heiligenhafen

Dr. Christian Grote bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder bei seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden. Grothe machte deutlich, dass er froh sei, Horst Sachau als Ehrenvorsitzenden an seiner Seite zu haben. Der neue Vorsitzende nahm die Jahreshauptversammlung zum Anlass, sich noch einmal vorzustellen. Der 50-Jährige ist Rechtsanwalt und seit 2016 in Heiligenhafen tätig, wo er die Kanzlei vom verstorbenen Kollegen Peter Kleingarn neben der Polizei übernommen habe. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, das sei alles sehr kameradschaftlich, sehr freundschaftlich, wie man es nur in wenigen Vereinen vorfinde, sagte Grote.

Horst Sachau (l.) übergibt den Schlüssel beim Tennisclub Heiligenhafen an den neuen Vorsitzenden Dr. Christian Grote. © Peter Foth

Wiedergewählt wurden einstimmig Oliver Störtenbecker als Sportwart und Kassenwart Horst-Dieter Spieckermann.

Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt gratulierte Grote zur Wahl des ersten Vorsitzenden und dankte Horst Sachau für sein langjähriges Engagement im TCH. Sachau habe mutig Wege beschritten, die sehr erfolgreich seien. Sein Nachfolger übernehme ein gut bestelltes Feld, und das sei eine sehr gute Voraussetzung für den Erfolg des Vereins, so Brandt.

Für 25 Jahre im TCH wurde Werner Halmdienst geehrt. Für den Kreissportverband (KSV) würdigte in einer Laudatio Vorstandsmitglied Jürgen Fischer die Aktivitäten von Horst Sachau und ehrte ihn mit der silbernen Verdienstnadel des KSV. Der zweite Vorsitzende Jürgen Jensen wurde mit der bronzenen Verdienstnadel des KSV für sein Engagement im TCH geehrt.