Vier weitere Einbrüche im Heiligenhafener Innenstadtgebiet

Von: Patrick Rahlf

Teilen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde abermals ein Fenster aufgehebelt und die Bücherei daraufhin durchsucht, wie die Polizeidirektion Lübeck auf Nachfrage bestätigte. © Rahlf

Ende November sind bislang unbekannte Täter nachts in die Heiligenhafener Stadtbücherei eingestiegen und hatten einen kleinen Tresor mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Zwei Wochen später ist es nun zu einem erneuten nächtlichen Einbruch gekommen.

Heiligenhafen – In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde abermals ein Fenster aufgehebelt und die Bücherei daraufhin durchsucht, wie die Polizeidirektion Lübeck auf Nachfrage bestätigte. Dieses Mal wurden die Täter nach HP-Informationen aber nicht fündig. Stattdessen wurde die Bücherei auf der Suche nach Geld ordentlich verwüstet. „In den vergangenen Wochen hat es noch drei weitere Einbrüche in Geschäfte im Heiligenhafener Stadtgebiet gegeben“, berichtete Polizeisprecherin Nicole Schmöde gestern. Weitere Details wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Unter anderem sollen Täter in einen Laden in der Hafenpassage eingedrungen sein. Zuvor schmissen sie mit einem Gullideckel die Scheibe ein.