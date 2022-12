Brandstiftung auf Ameos-Gelände in Heiligenhafen

Von: Patrick Rahlf, Arne Jappe

Teilen

Im Erdgeschoss des Personalwohnheims brach in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Feuer aus. Die Heiligenhafener Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Zuvor hatten Bewohner eigenständig versucht, die Flammen in einem Waschraum zu bekämpfen. © Arne Jappe (arj)

Großeinsatz für die Feuerwehr Heiligenhafen am frühen Morgen: Gegen 1.45 Uhr entzündete sich ein Feuer in einem Waschraum des Personalwohnheims der Ameos-Klinik. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Heiligenhafen – Zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren sind bei einem Brand auf dem Ameos-Klinikgelände in Heiligenhafen in der Nacht von Montag auf Dienstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern Morgen mitteilte, entzündete sich das Feuer gegen 1.45 Uhr in einem Waschraum des Personalwohnheims. „Unbekannte haben eine Toilettenpapierrolle angezündet“, teilte die Polizeidirektion Lübeck mit.

Für die Heiligenhafener Feuerwehr war es anfangs nur ein Brandmeldeanlagen-Alarm. Doch nur kurze Zeit später ließ Wehrführer Michael Kahl die Einsatzstichwort-Stufe erhöhen, da es wirklich im Erdgeschoss des Personalwohnheims brannte. „Die Bewohner hatten schon mit mehreren Feuerlöschern versucht, das Feuer zu löschen“, erklärte Kahl. Durch die Rauchentwicklung sammelte sich schnell giftiger Rauch im Treppenhaus. Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte das Feuer zügig löschen können.

Schnelles Handeln der Bewohner verhindert Ausbreitung

Durch das schnelle Handeln der Bewohner des Personalwohnheims konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. „Ein couragiertes Handeln in so einer Situation“, lobte Kahl den mutigen Einsatz. Doch dies blieb nicht ohne Folgen. Drei Bewohner wurden durch den giftigen Rauch und auch Verletzungen an der Hand vom Rettungsdienst behandelt. Alle anderen Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude mit Hochdrucklüftern, sodass später alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen konnten.

Das Feuer brach im Erdgeschoss aus, nach ersten Informationen brannten dort mehrere Papierrollen, so die Polizei, die von Brandstiftung ausgeht. „Die gefliesten Räumlichkeiten haben ein Ausweiten des Feuers verhindert. Der Sachschaden ist folglich marginal“, so Polizeisprecherin Claudia Struck.

Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften auf dem Ameos-Gelände, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt.